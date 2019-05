A demás, relató que se enteró del caso por los mismos empleados del hospital y que la joven supo de ella gracias a una cuidadora.

Al respecto, detalló: "Era una sala totalmente oscura con una chica que tenía 19 años, pero parecía de 14, en posición fetal, con a cara tapada. No me hablaba porque no podía. Yo traté y lo único que me dijo a través de una carta fue gracias y ayudáme a que me saquen este coso. Ella estaba retenida en contra de su voluntad".

"Ella siempre se refirió al embarazo como el coso", contó Milesi.

Finalmente, se refirió a quienes amenazaron con iniciarle un juicio político por haber denunciado el hecho. "Me da risa cuando dicen que quieren iniciarme un juicio político, todo lo que digan estos personajes me da fuerzas para seguir luchando", agregó.

"Nosotros esperamos que se haga justicia. Si es así, creo que va haber un antes y un después no sólo en Río Negro, sino en Argentina, para que los médicos aprendan que las leyes están para cumplirlas. Nosotros, como médicos, tenemos que informar, poner todas las cartas sobre la mesa y que el paciente decida", concluyó.

