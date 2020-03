Martín Suriani continuará junto a Renault Sport

En tanto, el neuquino remarcó que no le fue complicada su adaptación al vehículo. “No sé si me sorprendió el rendimiento que tuvimos, lo que si pensamos era que nos iba a costar más adaptarnos porque era un auto muy nuevo. Pero una vez que me ponía el casco sabía perfectamente para que me habían llevado ahí, como teníamos que andar y lo hicimos de muy buena manera. Todos quedaron conformes con nuestro andar y más allá de lo del final, el auto quedó totalmente entero”, indicó.

suriani noche.jpg Martín Suriani seguirá manejando el Clio RSR Rally 5 de Renault Sport en Sudamérica.

En tanto, el joven de 25 años contó cómo fue el incidente que lo marginó de la prueba del Rally Mundial. “Fue un exceso de cuidado. Nos encontramos en un camino muy angosto con dos motos que venían de frente y con mucha gente alrededor. Por cuidar más de lo normal, nos tiramos a un costado para que ninguna piedra que volara nos rompiera el parabrisas. Cuando intentamos arrancar, el camino se empezó a desmoronar por la derecha y la rueda izquierda se empezó a caer. Intentamos salir despacio y al frenar, el auto trabó su trayectoria y comenzó a volcar. Mecánicamente al auto no le pasó nada, pero no lo pudimos sacar de ahí abajo”, aseguró.

Más allá del traspié, Suriani confirmó que continuará trabajando con Renault Sport. “Quieren que sigamos corriendo con el modelo. En principio, quieren hacer varias fechas en Sudamérica para mostrar el auto y le ofrecimos hacer competencias en el Rally CODASUR. La idea a futuro es poder seguir ligados a Renault, viajar a Europa para visitar la fábrica y preparar un ambicioso proyecto para 2021”, declaró.

Y para cerrar agregó: “La intención es ir por todos los lugares que se pueda para que los pilotos puedan ver el vehículo de cerca. A la chance de correr en el continente, también se suma la posibilidad de hacer carreras en México, Centroamérica y Argentina. Pasó a ser nuestra prioridad este proyecto con Renault”.