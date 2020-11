Más críticas a los vuelos: "Estaba la puerta entreabierta"

Según contó a LMN, hubo desperfectos técnicos durante el despegue, por lo que el avión terminó frenando "de forma brusca". Pese a que en principio no se sabía que había ocurrido, la joven señaló que una de las azafatas le confesó que "la puerta del avión estaba entreabierta".

"Fue una situación bastante fea donde el piloto estaba tratando de resolver qué era lo que había pasado. Tratamos de despegar y no se pudo, hubo una falla y terminaron realizando una maniobra muy brusca (ella declaró que uno de los jóvenes que estaba sentado a su lado se golpeó fuertemente la cabeza con el asiento que tenía en frente de él). La gente estaba asustada, empezó a inquietarse", expresó en su video y luego agregó en diálogo con este medio: "El piloto habló inmediatamente con los pasajeros muy asustado y nos dijo que nos quedáramos sentados en nuestros asientos, con los cinturones ajustados, pero no nos daban explicaciones de lo que había pasado".

"El avión tuvo que volver a posicionarse para despegar. Tuvieron que bajarse los pilotos para hacer un chequeo técnico y esperar la autorización de la torre de control para poder partir. Fue obvio que hubo un desperfecto técnico", aclaró María, quien también está estudiando para ser tripulante de cabina. "Yo les pregunté a las azafatas y una de las chicas me dijo que la puerta de atrás había quedado mal trabada, lo cual es gravísimo, porque si el avión despega, todos salimos volando".

En tanto, por el lado del protocolo en medio de la pandemia del COVID-19, marcó que dentro del aeropuerto internacional Juan Domingo Perón sólo le tomaron la temperatura y le pidieron que tuviera descarga la aplicación Cuidar. Pese a que ella se había realizado un hisopado por sus propios medios, esto no le fue requerido para partir de la ciudad y tampoco al arribar a Buenos Aires, donde según expresó "llegás y aquí no ha pasado nada".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de (@mariahalak) el 2 Nov, 2020 a las 6:00 PST

La peor parte, según consideró, ocurrió dentro del avión donde "no había nada, ni alcohol en gel, y mucho menos distancia" . Y aclaró: "Si bien es responsabilidad nuestra tener el barbijo, ellos como empresa deben cumplir con sus requisitos de higiene. No sucedió eso y estaba todo muy desorganizado. El único protocolo que hubo fue en el aeropuerto pero ingresando al avión no había nada".

A esto se le sumó que, al momento de descender, aunque "el pedido fue que se baje en orden de fila y que no se aglomeren en el pasillo", la gente "no sólo se levantó y se sacó el cinturón sino que casi pasaban por encima de los asientos para bajarse del avión".

Por último, Halak se mostró molesta por las demandas de los protocolos en distintos ámbitos y que no se apliquen los mismos criterios en los vuelos. "Dentro del avión no se respeta ningún protocolo, que es lo que nos piden como ciudadanos que respetemos. ¿Pero qué pasa con las aerolíneas? ¿dónde está la lógica y la coherencia de tener a una persona pegada?", se preguntó.

"Estoy totalmente decepcionada porque yo siento que nos están faltando el respeto, que nos están exigiendo que respetemos distancia, que nos están pidiendo que no nos acerquemos a nuestra familia, hay comerciantes que no pueden trabajar. Pero en Aerolíneas Argentinas nos podemos sentar uno al lado del otro sin ningún tipo de exigencia, me parece una locura", se lamentó.