Más denuncias de abuso contra el anestesista

Capital Federal

La Justicia investiga una nueva denuncia contra el anestesista Gerardo Ismael Billiris, detenido por haber golpeado salvajemente a una chica en Palermo. Una modelo que lo reconoció por TV se presentó ante la Policía para afirmar que hace cinco años el médico la drogó y abusó sexualmente de ella.

Además, Florencia, su ex pareja, habló en TV y aseguró: “Me pegó mucho tiempo. Yo tenía 18 años. Él disfrutaba cuando me golpeaba. Me rompió la boca. Me anestesió y me dejó en coma. Tenía sexo conmigo anestesiada”.

A todo esto, Belén Torres, la chica agredida por Billiris, dijo: “Me dijo que me quería matar. Se pasó de mambo con las drogas”.