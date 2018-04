Más que picante,ácido y bestial

De repente, mientras trabajaba de modelo publicitario y recorría algunos pequeños bares, Instagram y otras redes explotaron y él junto con otros estandaperos se volcaron al nuevo fenómeno. “Nuevo” a esta altura de la escena es una forma de decir: actualmente hay una larga lista de humoristas que recorren el país con sus monólogos, en donde manifiestan con humor e ironía quehaceres de la vida cotidiana con los que se puede identificar mucha gente.

Animal de redes

Cyrulnik hoy tiene 4 millones de seguidores en las redes. Por eso dice entre risas que si hoy tuviera que hacer una función para sus fans “tendría que hacer varias funciones en la cancha de Boca”.

Hermano de la modelo y conductora Jimena Cyrulnik, se formó como actor e improvisador antes de volverse “popular”, y hoy a las 22 lo demostrará en el Casino Magic con su espectáculo Animal, donde reúne sus chistes “más picantes y va al choque”, según su propia visión, y aclara que el trabajo en las redes es “totalmente distinto al del teatro”.

Mientras escribe e idea un nuevo show, el actor se permitió esta temporada reunir sus “grandes éxitos” para Animal. “El hilo conductor fue encontrar mis chistes más zarpados, subidos de tono, sexuales, políticos de toda mi carrera”, explicó. Y destacó: “Es ese material que te indica que cuando se enciende la lucecita roja es porque se está yendo todo a la mierda”.

En algún momento Corona fue transgresor. Decíamos ‘¡qué dice este señor!’, pero las cosas van cambiando”.

Atrasados

Al hacer un análisis sobre los comediantes actuales y de la vieja escuela, el creador del unipersonal #TipicodePitbull, aseguró que, si bien existen “buenísismos comediantes”, se están quedando “atrasados con algunas temáticas sexuales y de género”.

“Hay algo ahí que ya no es transgresor, queda viejo, desentendido, desempatizado con un momento donde hay cosas que ya no se toleran más”, opinó. Para ejemplificar el tema, Federico tomó como ejemplo al humorista Jorge Corona: “En algún momento Corona fue transgresor. Decíamos ‘¡qué dice este señor!’, pero las cosas van cambiando. No es que no se puede hacer humor con ciertas cosas, sino que hay cosas que dejaron de ser graciosas”.

Luego el comediante, una de las figuras de Comedy Central, agregó: “Hay cosas de las que con mis amigos nos reíamos y que decidimos no reírnos más de eso. Nos reímos mucho tiempo de esas boludeces, listo, cambiemos la cabeza. No estamos ayudando, nos seguimos manteniendo ahí”.

Adaptación

Para reforzar su idea Cyrulnik consideró que “hay que decontruir”. “Hay un momento donde el hombre le suelta la mano a adaptarse a las cosas, pero hay que estar siempre adaptándose, manteniéndose en la vanguardia, porque, si no, un día te encontrás diciendo ‘¿qué están escuchando estos chicos?’”.

“Creo que se puede hacer chistes con todo, el tema es cómo los hacés. El comediante tiene que tener la capacidad de hacer reír con temas complicados. Esa idea que alguien no se banca un chiste de humor negro sale de no ver que el chiste no está bien hecho”, concluyó.