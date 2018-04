Matan a un campesino por tener un caballo

Social y económicamente marginada, la comunidad dalit es considerada inferior a las castas definidas por los textos hindúes. Estos parias ejercen históricamente oficios ingratos, considerados impuros, a pesar de la prohibición de la Constitución india de discriminar a alguien en función de su casta, y son a menudo víctimas de violencia.

El padre de Rathod fue quien encontró el cadáver. En su denuncia, afirmó que su hijo amaba los caballos y que por eso le había comprado uno hacía ocho meses.

“Hace una semana, cuando montaba a caballo con mi hijo, una de las personas de la casta kshatriya (guerreros) nos advirtió de que no montásemos a caballo en el pueblo”, dijo y agregó: “Ese hombre nos dijo que las personas de la comunicad dalit no pueden andar a caballo y que sólo los kshatriyas pueden hacerlo. Y amenazó con matarnos si no vendíamos el caballo”. De ahí su sospecha.