Mate eléctrico argento para que no se te lave la yerba

Pablo Damián Gallego es un argentino fanático del mate, que como tantos otros, se preguntaba cómo podía hacer para que la yerba rinda más y no se enfríe si no se ceba el mate con frecuencia. Finalmente, encontró la solución, Gallego fabricó un mate eléctrico de acero inoxidable con una base que se conecta a una PC, Mac, notebook, cargador de celular, batería externa, o cualquier otro dispositivo con puerto USB. Así, la yerba se mantiene a una temperatura ideal de 60 grados que garantiza que el mate no se lave tan rápido y se pueda disfrutar por más tiempo.