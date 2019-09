Maternidad, diversidad y polémica, los ejes de la nueva tira de Telefe: Pequeña Victoria

El acuerdo entre ambas estipula que luego del parto no deberá haber contacto entre ellas. Sin embargo, el pacto no se cumplirá y, por si fuera poco, dos personajes se sumarán para dar forma a esa maternidad compartida que desafía las convenciones. Por un lado , Selva (Estévez) formará un fuerte lazo con la parturienta, mientras que Emma (Genesio), una mujer trans, asegura ser la donante -supuestamente anónima-.

La comedia creada por Erika Halvorsen y Daniel Burman cuenta a su vez con las actuaciones de Facundo Arana, Luciano Castro, Nicolás Francella y Daniel Hendler.

Cambios en el prime time

Con la idea de replicar el éxito que el año pasado tuvo 100 días para enamorarse (tira que también se metió con temáticas de la sociedad actual como la identidad de género), Telefe modificó su grilla para colocar a Pequeña Victoria en la franja horaria más caliente de la televisión abierta: se emitirá de lunes a jueves a las 22:15 y competirá con Showmatch.

En tanto, Quien quiere ser millonario competirá con Argentina, tierra de amor y venganza y se reducirá a una hora, excepto los viernes, que continuará con su extensión habitual: de 21:30 a 23:15, cuando comienza el enlatado turco Mi vida eres tú.

Natalie Weber no descarta una subrogación

Horas antes del estreno de Pequeña Victoria y tras los intensos debates que generaron los casos de Marley y Luli Salazar, otra famosa volvió a poner el tema de la subrogración de vientre en la agenda mediática. Tras contar que decidió ligarse las trompas por recomendación de su médico a raíz del cáncer de mama que logró superar, Natalie Weber contó que está evaluando alquilar un vientre para convertirse en madre por tercera vez. “No descarto la posibilidad. Mía me pide una nena”, dijo la esposa del futbolista Mauro Zárate en la mesa de Mirtha, haciendo alusión a su hija. Y aclaró: “Más adelante porque por ahora Rocco es chiquito. Adoptar también nos gustaría”. En cuanto a la cirugía para cerrar sus trompas, señaló: “No quería correr ningún tipo de riesgo. Esto no quiere decir que las mujeres que tuvieron cáncer de mama no puedan ser mamás. Simplemente que yo opté por protegerme un poco más”. “El cambio hormonal en el embarazo es muy grande y yo aún estoy en control”, explicó la modelo.