Mató a su bebé para jugar a la PlayStation sin llantos

Luego, Luke comenzó a rechazar su leche y su madre lo asoció directamente a una reacción de lo sucedido esa mañana. Después de que el nene no mejoró esa noche, la mamá decidió llevarlo a un hospital local, desde donde lo trasladaron al Hospital Infantil Monash, en Melbourne.

El homicida, inicialmente, le mintió a los médicos y afirmó que accidentalmente, presionó demasiado fuerte en la parte posterior de la cabeza del pequeño. Más tarde, los escáneres mostraron que las lesiones no pudieron haber sido sin intenciones, lo que llevó a McDonald a huir del centro sanitario. El padre terminó entregándose a la Policía después de que se publicaran imágenes de él como parte de una persecución en todo el estado.

Ante el tribunal, los detectives también revelaron que el acusado había buscado en línea cómo tratar problemas con el manejo de la ira en las semanas anteriores a la muerte de Luke. En relación a esto, el abogado de McDonald’s sostuvo que su cliente padece una adicción a las consolas y tuvo un "acto espontáneo de ira".

"Me enamoré instantáneamente de ti pero rompiste mi confianza por completo. Me traicionaste absolutamente. Luke merecía sentirse seguro y protegido por su papi. No merecés el perdón. Tampoco merecés el título de papá", comentó Samantha en la audiencia, aún conmocionada. Anteriormente, los investigadores evidenciaron mensajes del acusado que le confesaba el crimen ante su esposa y le pedía perdón por ser "el peor padre y el peor novio".

McDonald será sentenciado a finales de este mes y enfrenta hasta 20 años de cárcel.

-> La mamá le pidió que trabaje y la asesinó

En la ciudad mexicana de Papantla de Olarte; un hombre, de 36 años, asesinó a cuchillazos a su madre, de 63, porque le exigió que busque trabajo.

El lamentable suceso ocurrió el sábado. Los vecinos escucharon los gritos de la víctima, entraron a la vivienda y observaron el cuerpo ensangrentado, con heridas profundas en la yugular y una de las extremidades desprendidas. El ataque, que tiene problemas con el alcohol y se cree que también estaba bajo los efectos de drogas, fue retenido por los propios vecinos, quienes luego llamaron a la Policía.