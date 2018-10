Mató y descuartizó a una argentina: 27 años preso

El Tribunal Supremo (TS) confirmó este martes la pena de 27 años y tres meses de prisión a Bruno Hernández Vega por asesinar a la argentina que tenía como inquilina. La condena también contempló el asesinato de la tía del joven, cometido cinco años antes. El condenado, después de matar a sus víctimas, las trozó y destruyó sus cuerpos en una picadora industrial en el sótano de una vivienda suya en la localidad madrileña de Majadahonda, próxima a la capital española.

En su sentencia, la Justicia desestimó el recurso de Hernández contra la sentencia del Tribunal Superior de Madrid que lo condenó, después de que en 2017 un jurado popular lo considerara responsable de las muertes de su tía Liria Hernández Hernández y de su inquilina Adriana Beatriz Gioiosa. La defensa pedía la absolución por la esquizofrenia paranoide del acusado, alegando que habría anulado sus facultades mentales cuando asesinó a su tía en 2010 y a su inquilina en 2015. Pero la Sala del Supremo que resolvió su recurso sólo vio una “limitación leve de las facultades mentales del acusado” y destacó que los especialistas señalaron que “en todos los delirios el nivel de conciencia, la inteligencia y la memoria no aparecen alterados”.

Los magistrados consideran que el condenado actuó “planificando y desarrollando diversas acciones, en un período dilatado, para prepararlos y encubrirlos primero, y para aprovecharse de sus efectos después, lo que no parece compatible con una anulación o alteración grave de las capacidades mentales”. Según la sentencia original de 2017, el condenado cargó a la cuenta de su tía recibos por más de 33.000 euros y simuló su firma en un contrato de arrendamiento de la vivienda de Majadahonda a Adriana Beatriz Gioiosa. Durante su declaración en el juicio, Bruno Hernández negó haber cometido los crímenes de su tía y de la inquilina, de quienes no recordaba nada, y se limitó a explicar su pertenencia a una hermandad secreta, llamada “ER”.

Robó un bebé e igual fue absuelto

Un médico ginecólogo acusado de robar a una recién nacida en 1969 -durante la dictadura de Francisco Franco- fue absuelto ya que la Audiencia Provincial de Madrid consideró que prescribieron los delitos que se le imputaban.

Esa niña, llamada Inés Madrigal, hoy de 49 años, se convirtió en la primera víctima de la supuesta trama reconocida por la Justicia en España. “Estamos ante un hito a nivel europeo, quizás a nivel mundial. Es la primera sentencia del tema de los bebés robados. Y se reconoce que sí hubo robo, que sí me arrebataron a mi madre”, comentó la mujer ante la prensa. “Ahora queda algo en lo que no estamos de acuerdo y es que lo han absuelto. Creemos que es un gran paso, aunque está el tema de la prescripción, que es lo que no nos cuadra”, siguió la víctima. Madrigal recibió la sentencia con “sensación agridulce” seis años después de acudir a los tribunales al constatar que cuando nació fue arrebatada a sus padres biológicos.