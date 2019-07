He-Man y “The Masters of the Universe” marcaron un hito de popularidad en los juguetes en la década de los 80´. Desde su debut oficial en 1982, han intentado revivir los muñecos originales en varias ocasiones pero a partir de 2020 Mattel va a lanzar en forma oficial la nueva línea original de “The Masters of the Universe”, comenzando con He-Man y Skeletor.