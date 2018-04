SERIES

Entre lo más destacado de las novedades para "maratonear" aparecen The Rain (4 de mayo), una historia de ciencia ficción planteada en una ciudad que fue prácticamente aniquilada por un virus.

Dear white people (Queridos blancos), llega con su segunda temporada (4 de mayo). La serie es una adaptación del film de Justin Simien que lleva el mismo nombre y refleja con ironía los problemas raciales en Estados Unidos. En esta nueva entrega las cosas se complicarán aún más para los estudiantes de la Universidad de Winchester, que es una olla a presión de tensiones raciales en la que no existe ningún consenso a la hora de ponerle solución a los problemas entre sus alumnos.

También se distingue el arribo de la cuarta temporada de Unbreakable Kimmy Schmidt (30 de mayo). Una comedia protagonizada por Ellie Kemper, que retrata la vida de una mujer que se reinserta en el mundo tras pasar años atrapada en una secta.

Fauda, la aclamada serie israelí que retrata de lucha de un agente retirado contra el terrorismo, tendrá su segunda temporada desde el 24 de mayo. A pesar de las críticas e intentos de boicot, la ficción resultó un gran éxito. En esta ocasión, Doron formará equipo con su antigua unidad encubierta cuando un militante que va tras él en busca de venganza también pone en marcha un ambicioso plan encubierto.

En tanto, el 10 de mayo se estrena Safe, el thriller dramático protagonizado por Michael C. Hall, reconocido como por su papel como Dexter en la serie homónima. La historia se centra en la historia de Tom Delaney, un cirujano pediatra que tras la muerte de su esposa ha decidido criar a sus hijas adolescentes Carrie y Jenny en medio de lo que parece ser la típica comunidad de un barrio cerrado. Las apariencias indican que todo en la comunidad funciona bien y es un ambiente seguro para la familia. Pero las cosas dan un giro abrupto cuando una noche Jenny se escapa a una fiesta y nunca regresa. La desaparición de Jenny causará que Tom se embarque en una frenética búsqueda y de paso salgan a las luz varios secretos dentro de la comunidad.

Kakegurui un anime sigue al joven estudiante Yumeko que se lanza a un frenesí de duelos de cartas en los que las apuestas extremas son lo habitual. Los acontecimientos tienen lugar en un prestigioso instituto para alumnos adinerados. Por orden del consejo estudiantil, si uno de los participantes pierde y no puede hacer frente a la deuda, se verá obligado a convertirse en "mascota" del resto de estudiantes hasta que sea capaz de poner el dinero suficiente sobre la mesa. La primera temporada se estrena el 4 de mayo

A Little Help with Carol Burnett: 4 de mayo

No necesitan presentación, con David Letterman: Tina Feym : 4 de mayo

Bill Nye salva al mundo - Tercera temporada completa: 11 de mayo

Mob Psycho: Primera temporada completa: 22 de mayo

Terrace House: Opening New Doors - Parte 2: 22 de mayo

Trollhunters: Parte 3: 25 de mayo

The toy that made us: 25 de mayo

No necesitan presentación con David Letterman: Howard Stern: 31 de mayo.

PELICULAS

La multipremiada El ciudadano ilustre de Gastón Duprat y Mariano Cohn con Oscar Martínez, Dady Brieva y Andrea Frigerio estará disponible en la plataforma digital a partir del 1 de mayo. Un escritor autoexiliado (Oscar Martínez), premiado con un Nobel de Literatura, aburrido de la fama desecha todo tipo de invitaciones para aceptar solo una, la de su pueblo natal, en la Argentina profunda.

Después de Abzurdah, La China Suárez vuelve a ser parte del menú de Netflix con El hilo rojo, el polémico film que marcó el fin del matrimonio de Pampita Ardohain y Benjamín Vicuña tras triángulo amoroso con la protagonista que tuvo como capítulo más escandaloso el motorhome del rodaje. Precisamente el film que llega el 19 de mayo gira en torno a Manuel (Vicuña) y Abril (Suárez), un enólogo y una asistente de vuelo quese conocen en un avión durante un trayecto a España e inmediatamente se enamoran, pero pierden contacto tras un imprevisto fortuito. Siete años después se reencuentran en circunstancias inesperadas. No obstante, no pueden estar juntos porque cada uno construyó una familia.

Cargo, el thriller post-apocalíptico con Martin Freeman, Anthony Hayes llega el 18 de mayo y narra la historia de Andy, un padre que tras ser infectado por un "virus zombi" cuando es mordido por su mujer, deberá poner a salvo a su hija, no sólo del resto de muertos vivientes, sino de sí mismo. En 48 horas, y si no pone ningún remedio, la vida de Andy llegará a su fin, por lo que antes intentará llegar a una tribu aborigen que podría ser su única salvación. El problema es que este grupo de personas viven aisladas y no se fían de cualquiera, por lo que ganarse su confianza no será tarea fácil.

Anon En un mundo en el que no existen la privacidad, el crimen y el anonimato, un detective encuentra a una mujer que en teoría no existe. Este encuentro pone en peligro su seguridad y todo lo que creía conocer de su mundo, pues descubre que en realidad el crimen no ha desaparecido. Sin embargo, todo está a punto de empezar. Clive Owen, Amanda Seyfried encabezan la producción que estará disponible a partir del 4 de mayo.

Perfectos desconocidos (Disponible desde el 1/5/2018) Cuatro parejas que se conocen de toda la vida se unen en un juego peligroso: leer en voz alta los mensajes y atender las llamadas que reciban durante la cena.

Nick Nolte y Robert Reford llegan el Día del Trabajador con Grandes amigos Un escritor de viajes decide recorrer el Sendero de los Apalaches y convence a su mejor amigo, un ocurrente ex alcohólico a quien no ve hace años, de que lo acompañe.

Nunca me dejes sola (2 de mayo) Una consumada pianista diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica y la joven sin rumbo que cuida de ella forman un vínculo que enriquece sus vidas. Con Hilary Swank.

Las voces (2 de mayo) Jerry se enamora de Fiona, pero ella muere en un accidente. Por suerte para Jerry, sus muy parlanchines perro y gato están ahí para ayudarlo.

Chappie (2 de mayo) En una sociedad futurista oprimida por la policía robótica, una adorable y extravagante familia se apodera de un androide y lo reprograma para que piense por sí mismo.

El stand de los besos (11 de mayo) El primer beso de Elle la lleva a vivir un romance prohibido con el chico más guapo de la escuela. Y ahora está por perder a su mejor amigo.

Ibiza (25 de mayo) Una mujer viaja a España con sus dos mejores amigas para cerrar un gran negocio, pero pronto se enamora de un DJ de fama mundial en una fiesta.

El cazador y la reina del hielo (26 de mayo) Tras una devastadora traición, la bondadosa reina Freya revela poderes jamás vistos y le declara la guerra al amor.

DOCUMENTALES

27: Gone Too Soon (1 de mayo), es el último recomendado de los estrenos de mayo en Netflix, en el que se explora las circunstancias de las trágicas muertes de Jimi Hendrix, Jim Morrison, Brian Jones, Janis Joplin, Kurt Cobain y Amy Winehouse.

1978, Argentina campeón de la Copa del Mundo (1 de mayo) documental británico, revive la historia de aquel torneo y todos los goles que llevaron a Argentina a conseguir su primera estrella.

Héroes (1 de mayo), con imágenes íntimas del último triunfo albiceleste en un mundial.

