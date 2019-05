Mayo en Netflix: mirá los títulos que se suman para maratonear

el streaming también incorporará Tuca & Bertie, serie de animación para adultos de Lisa Hanawalt, creadora de BoJack Horseman, y la segunda temporada de She's Gotta Have It, una comedia producida y dirigida por Spike Lee.

En el rubro películas sobresale Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, sobre la vida del asesino serial Ted Bundy, retratado desde el punto de vista de su novia. También Rim of the World, film de ciencia ficción, de Joseph McGinty Nichol, el director de Los ángeles de Charly.

Series

3 de mayo

Tuca & Bertie

Undercover: Operación éxtasis

Muertos para mí

8 de mayo

Lucifer: Temporada 4

10 de mayo

The Society

Easy: Temporada 3

12 de mayo

Patriota no deseado con Hasan Minhaj: Volumen 3

14 de mayo

Revisions

17 de mayo

The Rain: Temporada 2

Nailed It!: Temporada 3

White Gold: Temporada 2

24 de mayo

Alta mar

Dilema: Parte 1

She’s Gotta Have It: Temporada 2

31 de mayo

Así nos ven: Miniserie

Chicas buenas: Temporada 2

Bad Blood: Temporada 2

Películas

1° de mayo

Burning

El maestro del dinero

Robin Hood: La rebelión

Loca academia de policía 7: Misión en Moscú

Los ilusionistas 2

Loca academia de policía 5: Operación Miami Beach

2 de mayo

Prospect

3 de mayo

Nuestro último verano

A pesar de todo

10 de mayo

Entre vino y vinagre

La leyenda de Tarzán

Gente que viene y bah

11 de mayo

Aliados

Dry Martina

16 de mayo

El buen Sam

22 de mayo

Hai Phuong

24 de mayo

Campamento en el fin del mundo

The Perfection

Joy

Ouija: El origen del mal

Barreras

31 de mayo

Quizás para siempre

Embed

Documentales

1° de mayo

A la conquista del Congreso

American Experience: El circo: Temporada 1

John y Yoko: Above us only sky

American Experience: Asesinato en la isla

10 de mayo

ReMastered: La parte del león

14 de mayo

Still Laugh-In: Las estrellas celebran

21 de mayo

Wanda Sykes: Not Normal

Infantiles

1° de mayo

Disney – Soy Luna: Temporada 3

3 de mayo

Cupcake y Dino: Servicios generales: Temporada 2

Vera y el Reino Arcoíris: Ciudad Seta

13 de mayo

Los vigilantes de Malibú

16 de mayo

Casper

17 de mayo

Chip y Potato

27 de mayo

El Gato en el Sombrero sabe mucho sobre eso: Temporada 1

Embed