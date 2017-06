"Me violaba y le apuntaba con el arma a mi hijo"

Tras conocerse el resultado de la prueba de ADN realizada para descartar una de las dos líneas de investigación que vinculaban a dos sospechosos con el ataque sexual ocurrido la madrugada del 9 de marzo en Centenario, el hombre al que le habían encontrado en su vivienda el celular de la víctima fue al que además le dio positivo el ADN.

Se trata de un trabajador tucumano, que ahora enfrenta una acusación por el delito de abuso sexual con acceso carnal y robo con arma. Este hombre fue el segundo detenido vinculado a la causa por la que habían acusado a otro hombre de Centenario, al que debieron sobreseer para poder avanzar con la causa (ver aparte).

En diálogo con el programa Vuelta de página, por LU5, Ayelén contó detalles del ataque y cuál fue su sensación durante la audiencia en la que volvió a ver al agresor. “Me dijeron que tenía que estar callada porque, si no, no iba a poder estar en la audiencia. Cuando lo vi inmediatamente me llevó a ese día. Me indigné con el juez porque a pesar de que escuchó todo el relato de lo que me había pasado, ni se inmutó”, contó la joven.

Con un ADN que lo incrimina y el celular de la víctima hallado en su casa, el hombre fue acusado y luego recuperó la libertad.

Dramático

“Si me dejás tener algo con vos te dejo tranquila”, le decía el agresor a la joven mientras le apuntaba con un arma cerca de las costillas.

“Me decía que lo besara, que hiciéramos de cuenta de que éramos novios, así la gente que pasaba no se daba cuenta, como yo no lo besaba me pegaba. Hasta un patrullero pasó por ahí. Mientras me violaba le apuntaba a mi hijo con el arma en la cabeza”, describió la joven la crítica experiencia que afrontó esa noche en la Avenida Traful.

La víctima relató en primera persona la pesadilla vivida y aseguró que el identikit que realizó fue con todos los detalles que tenía en la mente. También recordó que el olor a tabaco que tenía el violador era muy fuerte, que incluso le ofreció a ella fumar y, como se negó, le dio un sopapo para meterle un cigarro en la boca de prepo.

“No te dan penas mis hijos”, le alcanzó a decir ella. “No”, le contestó él y ella le volvió a preguntar: “No tenés hijos vos?”. “No, fallecieron”, le respondió cínicamente.

La joven, junto con su familia, salió indignada de la audiencia en la que el juez no avaló el pedido de 4 meses de prisión preventiva solicitado por el fiscal: “Yo no me siento segura ni en la esquina”, sentenció. Esta situación derivó en un fuerte repudio al fallo, en incidentes entre los familiares y funcionarios judiciales y en un corte parcial de calle Yrigoyen, producto de una quema de cubiertas.

3 años tiene el hijo de la joven violada.

El nene fue amenazado con un arma en la cabeza durante el ataque sexual contra su mamá. Ahora el niño será sometido a una Cámara Gesell para que cuente lo que sufrió.

60 días pasaron hasta que llegó la prueba de ADN.

La causa tuvo dos sospechosos, el primero por el identikit y el segundo por tener en su poder un arma y el celular de la víctima, la fiscalía solicitó un ADN que coincidió con el segundo.

“La fiscalía entiende que sí existe un riesgo de fuga porque es un trabajador golondrina con domicilio en otra provincia y por ese motivo solicitamos cuatro meses”.Andrés Azar. Fiscalía de Delitos Sexuales y Violencia de Género.

Sobreseyeron al primer acusado por el hecho

El 11 de marzo la Policía detuvo a un hombre de 30 años que vivía en el mismo barrio que la víctima y que respondía a las características faciales del identikit que había elaborado.

Esa fue una de las líneas que investigó la fiscalía, pero no descuidó el detalle de que el agresor le robó a la joven un celular, que señalaba otra dirección y a otro sospechoso. Luego de allanar su vivienda, hallaron el aparato y le extrajeron muestras de sangre para cotejar el ADN con los rastros biológicos hallados en el cuerpo de la víctima.

Ayer, para poder realizar la acusación al nuevo detenido, un paso legal fue el de sobreseer al primer involucrado.

De esta manera se pudo acusar nuevamente por el delito de abuso sexual con acceso carnal al hombre cuyo ADN dio positivo con el cotejo realizado.

“El hombre sobreseído tiene abiertos todos los medios legales para querellar y obtener un resarcimiento si así lo quisiera”, indicó el fiscal Azar, aunque defendió el recorrido de la investigación desde el primer momento.

“Considero que en casos similares actuaríamos de la misma manera hasta dar con el autor”, concluyó.

Investigarán a la Comisaría Quinta por irregularidades

Durante la charla que la víctima mantuvo con LU5 surgieron interrogantes sobre el proceder de los efectivos de la Comisaría Quinta en función de unas supuestas imágenes que le habrían mostrado antes de que ella realizara la rueda de reconocimiento con el detenido.

En tal sentido, la joven explicó que le habían mostrado imágenes parciales del posible violador. Fuentes cercanas a la investigación indicaron a LM Neuquén que le habrían mostrado imágenes en un celular.

Por eso, el Departamento de Seguridad Personal iniciaría una investigación a todos los efectivos de la Comisaría Quinta de Centenario que intervinieron ese día en la investigación, dado que de poder reconstruir todas las acciones realizadas por el personal policial, podrían haber contaminado el relato de la víctima con el que se realizó luego el identikit del violador.