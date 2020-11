Mediavilla, acusado de discriminador

Flor Torrente y su soñador hicieron en el Cantando una versión del clásico de Las Primas “Saca la mano Antonio”. Pero las devoluciones de Oscar Mediavilla y Nacha Guevara fueron muy fuertes. “Forma parte de la década de los ‘90 (la canción), de la decadencia cultural. Eso me afecta el oído, me afecta los sentidos”, dijo primero la artista al dar su opinión sobre el tema del grupo Las Primas. Y luego Mediavilla fue letal: “Convengamos que esto no lo escribió ni Cortez ni Serrat. Este es un tema bastante mamerto, odio a Las Primas, no me gustaron nunca”.