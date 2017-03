Medio millar de personas se anotó para ser placero

Muchos no tienen trabajo y ven una chance en el ámbito municipal.

Alejandro Olivera

olivera@lmneuquen.com.ar

Neuquén.- Una convocatoria de la Municipalidad para cubrir puestos de placero en distintos espacios verdes de la ciudad desnudó ayer la problemática que muchos neuquinos viven: la falta de empleo. Unos 500 metros de cola se formaron desde temprano, cuando alrededor de 500 personas se presentaron en las oficinas de la Subsecretaría de Recursos Humanos para postularse para el cargo.

Los rostros de los aspirantes eran variados. Había jóvenes recién salidos de la secundaria, hombre curtidos por el paso del tiempo y mujeres de mediana edad que manifestaron la necesidad de conseguir un empleo digno.

El panorama general era preocupante, ya que la mayoría de las personas aseguró no contar con una fuente de trabajo, por lo que sus expectativas eran altas. En tanto, otro gran porcentaje detalló que contaba con una fuente laboral, pero no estaban blanqueados, por lo que estaban esperanzados de ser llamados por las autoridades.

Algunos de los presentes eran personas que ya trabajaron como operarios para la Municipalidad y cuentan con la experiencia que requiere el cargo. Otros se mostraron con la voluntad de aprender el oficio.

La numerosa convocatoria sorprendió a los funcionarios, quienes reconocieron que existe un sector de la población de la ciudad que tiene la necesidad de un trabajo digno.

El subsecretario de Recursos Humanos de la Municipalidad, Claudio Lucero, explicó en diálogo con LM Neuquén que, por orden del intendente Quiroga, esta primera etapa estará enfocada en la confección de un registro de personas desempleadas (ver aparte).

“La idea es que a medida que vayan necesitando trabajadores, se incorpore a la gente de este listado. Se realizó de esta manera para que no haya beneficiados por favoritismos ni amiguismos, que fue lo que pidió Pechi: transparencia”, contó el funcionario. Lucero explicó que será el área de Servicios Urbanos la que estará a cargo de las personas seleccionadas, quienes serán contratadas por seis meses y podrán obtener la renovación de acuerdo con la necesidad del área y del rendimiento de cada trabajador.

“Se tratará de un trabajo remunerado de categoría inicial para los operarios y contarán con aportes patronales, jubilación, obra social y el cobro en término. Hay muchas expectativas porque la gente sabe que el Municipio cumple con lo que requiere la ley”, explicó el funcionario.

“Veo bien la posibilidad de trabajar en blanco y tener una obra social. Tengo que alquilar y estando en negro no rinde”. Fabián. Formó la cola desde las 7 de la mañana.

“En febrero del año pasado me quedé sin laburo y no conseguí nada hasta noviembre, cuando me tomaron para la temporada”. Nicolás. Esperó a ser atendido desde las 7:30.

“No tengo trabajo y es una buena oportunidad para aprender, aunque ya tuve experiencia en mantenimiento en el balneario”. Angélica. Llegó al lugar para inscribirse a las 7:40

No saben cuántos puestos cubrirán

Si bien la convocatoria de ayer fue positiva, aún no se sabe cuántos puestos laborales se cubrirán, ya que se realizarán llamados paulatinamente en función de la necesidad que haya en los espacios verdes y de la partida presupuestaria municipal. Las personas que cuenten con experiencia en el oficio serán las que tengan una mayor ventaja sobre el resto.