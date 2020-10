Mejor sin envase: abrió la primera eco tienda neuquina de limpieza

View this post on Instagram

Diseñamos un sistema de recarga para darle una segunda oportunidad a los envases y la venta a granel que permite llevar la cantidad que uno desee. ♻️ ¿Cómo funciona? 1.- Cada uno trae su envase limpio y con tapa 2.- Pesamos el envase y le bonificamos el peso del mismo en la cantidad de producto a llevar 3.- Se recarga y se vuelve a pesar 4.- Se etiqueta y LISTO! Te esperamos en Illia 738, Neuquén . . . . . #ecofriendly #zerowaste #reciclar #reutilizar #reducir #limpieza #sinplastico