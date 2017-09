Melina Lezcano dejó a su compañero fuera del "Bailando"

Buenos Aires.- Showmatch se cobró una nueva víctima y no fue por el voto telefónico. Al igual que pasó con el Polaco cuando pidió que sacaran a Chiara Mea de su equipo porque no tenía buena onda, en esta oportunidad fue Melina Lezcano la que sorprendió al solicitar que Joel Ledesma no continúe siendo su partenaire en el “Bailando”.