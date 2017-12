Mentalidad de ganador

Nadie acepta una disciplina, si no está dispuesto a ganar. Si vos jugás para ganar, aceptás la disciplina que te va a llevar a la victoria. Pero si vos no jugás para ganar, no aceptás ninguna disciplina. Por ejemplo, un futbolista que quiere ganar, el sábado a la noche no va a salir a comer un asado con los amigos, sino que se va a acostar temprano porque el domingo juega un partido. La actitud de ganar determina aceptar la disciplina o no.

¿Por qué la gente, en general, no tiene disciplina? Porque no juega para ganar. Como no juega para ganar, no tiene disciplina. ¿Cuál es la diferencia entre un deportista amateur y un deportista profesional? La diferencia es que el profesional vive de eso. Por eso se disciplina, se entrena y come de eso. Y si es necesario, deja de hacer algunas de las cosas que todo el mundo hace para mantenerse en buen estado.

¿Hay un ambiente perfecto para ganar? No, cada uno se determina a ganar y cada dificultad es una oportunidad para lograrlo. Así piensan los ganadores. No preguntan “¿por qué me está sucediendo esto a mí?”, sino que se dicen a sí mismos “esto que está pasando es una oportunidad para ganar”. Cada circunstancia que podemos sobrepasar nos permite desarrollar más fuerza, más actitud y nos prepara para hacer cosas fuera de lo común.

Si yo le digo a mi esposa: “Te traje un chocolate, me merezco diez besos”, en realidad, no hay mérito en lo que hice porque simplemente fui al kiosco, compré el chocolate y se lo di. Hay mérito cuando rompemos un límite. Conocí durante una conferencia en otro país a una joven que no tiene brazos. Quedé impactado cuando la vi sentarse y con su pierna tomar el micrófono y moverlo para ponerlo cerca de su boca. Esa chica se encontraba ahí porque había roto una limitación. Me contó después que nació sin brazos y de chica aprendió a cocinar, a comer, a servirse la comida, a pintar, etc… ¡con las dos piernas!

La persona con mentalidad ganadora siempre genera un impacto.

Eso que no te sale bien no es para que abandones y te excuses: “No puedo, no me sale, nunca lo voy a lograr”; sino para que declares “tengo esta limitación (no tengo dinero, se inunda mi casa, tengo este problema de salud, etc.) pero le voy a buscar la vuelta, la voy a superar y voy a generar un impacto en los demás porque yo no corro por correr, yo corro para ganar”.

¿Cómo piensan los errores los que corren para ganar? Ellos ven los errores como una fuente de crecimiento. Cuando uno se equivoca, jamás debería decir “dejo todo, no sirvo para esto”. Tenemos que aprender del error y seguir adelante. Según los líderes empresariales, tenemos un éxito importante cada siete fracasos. Es decir, que es necesario fracasar siete veces antes de ganar en la vida.

Y vos, ¿tenés mentalidad de ganador?

Si tenés alguna inquietud,

podés escribirme a

bernardoresponde@gmail.com