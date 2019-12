Merkel estuvo en Auschwitz contra el antisemitismo

“Lo que ocurrió aquí no se puede entender con la comprensión humana. No hay que olvidar nunca. Siento una profunda vergüenza”. Angela Merkel, Canciller de Alemania

“Ninguna tolerancia sobre ningún antisemitismo”, afirmó Merkel, quien recalcó que “no debemos olvidar nunca. No podemos trazar una línea y no habrá tampoco ninguna relativización. Lo que ocurrió aquí no se puede entender con la comprensión humana. No hay que olvidar nunca. Siento una profunda vergüenza”, completó la canciller. En Auschwitz-Birkenau se estima que fueron asesinados más de un millón de judíos.