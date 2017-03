"Mi candidato para ser diputado nacional es David Schlereth"

Fernando Castro

fcastro@lmneuquen.com.ar

El intendente Horacio Quiroga afinó el lápiz. De a poco, porque se le viene la campaña encima, empieza a mostrar el juego. Ya está: David Schlereth será el uno de la lista de diputados nacionales de Cambiemos y Guillermo Monzani para el mismo lugar pero en la boleta de Cambiemos para el Deliberante. En esta entrevista con LM Neuquén, en su despacho de la Municipalidad, Pechi da unas cuantas claves sobre su estrategia electoral, y al mismo tiempo tira un par de dardos a su rival más notable de estos días, el MPN.

Entramos de lleno en un año electoral, ¿quién es su candidato a diputado nacional?

Tenemos dos elecciones. Por la de Diputados, he charlado con todos los representantes de Cambiemos, e independientemente de que están las PASO, yo claramente apoyo y he encontrado consenso, en apoyar la candidatura para las PASO y para las abiertas a David Schlereth. Nosotros somos el oficialismo, y David tiene un gran compromiso con este proyecto nacional. David es afiliado al PRO. Somos parte del oficialismo a nivel nacional. El MPN es un aliado de Nación; por conveniencia, al gobernador (Omar Gutiérrez) lo veo muy entusiasmado, pero hay gente que no piensa como él como (el vicegobernador) Rolando Figueroa. Ellos son una diversidad; nosotros somos oficialistas, y David es el que mejor representa esa idea.

¿Y el dos de la lista?

Está por verse. Tiene que ser una mujer. La idea es que sea del interior. Pero no tengo nombres.

Hay un primer candidato del PRO. ¿Se acordó quién pone el segundo?

No, eso no está definido.

Ya está descartado de plano ir con Ramón Rioseco en un mismo esquema...

Para estas elecciones no hay posibilidades. Para adelante yo soy optimista. La memoria no es eterna y no va a ser un obstáculo mirar juntos hacia adelante.

¿Y para la elección de concejales? ¿Están los nombres de los candidatos?

Considero que Guillermo Monzani tiene que encabezar la lista. Nos representa, tiene capacidad de gestión, conoce la ciudad como pocos. A los vecinos no se le puede hablar de ideología, quieren obras, gestión, y él representa eso. El nuevo edificio municipal, el pavimento de la ciudad, el MNBA, el corredor Leloir-Ramón tienen que ver con él. Es un hombre de diálogo y conoce cada metro cuadrado de la ciudad.

¿Cómo resuelven el resto de la lista?

Es complejo hacer un partido de rugby en una baldosa de 22 cm por 22. Tenemos una herramienta electoral: Cambiemos, un espacio de varios partidos oficialistas a nivel nacional y municipal. Esto nos puede marcar una tenue diferencia política con fuerzas afines, como Neuquén Puede, que tiene gente muy valiosa, como Fernando Schpoliansky, un gran concejal, que es fuente de consulta. Pero las cuestiones son complejas.

¿Pero cómo definen los candidatos de Cambiemos para la capital?

Cada uno debe venir con el aval de su partido. Y cada partido debe resolver cómo encuentra uno. Algunos lo harán por consenso, encuesta, o internas. Cambiemos no se quiere meter en la vida interna de cada partido. Pero tienen que venir con sus problemas solucionados. De hecho, hay que trabajar rápidamente en resolver la cuestión jurídica, que significa la declaración de pertenencia. La UCR lo tiene votado en su Convención. Y será producto del debate y la discusión qué lugar ocupa cada una de las fuerzas.

¿Será por consenso?

Vamos a escuchar argumentos. Si fuera necesario vamos a medir, pero no vamos a tolerar caprichos. Y queremos respetar la vida interna de cada partido.

¿Cómo ve a su espacio para estas elecciones?

Creo que el gobierno está muy bien calificado por la gente. Los progresos son evidentes. Tenemos superávit, ahorro, un municipio que no tiene deudas.

¿Qué es un buen resultado en la ciudad?

Lograr cinco concejales. Sabemos que el MPN tiene un montón de clientes directos que son los empleados públicos a los que paga el sueldo. Los afiliados son empleados y esto les da un piso electoral más que importante. Por lo tanto, sabemos que no es una situación sencilla.

La incidencia del gobierno de Macri

“El gobierno nacional se siente apoyado por el gobernador y me gusta que sea así. El gobierno tiene razones de Estado y necesidades para tener buena relación con la provincia”, reflexiona Pechi.

“Esto cruza tanto a la elección nacional como a la de la ciudad”, agrega el mandatario municipal.

Además, dice que nunca tuvo tanta ayuda nacional como en esta gestión, pero comenta: “Estamos entrenados en gobernar con minoría y arreglarnos con lo nuestro”.