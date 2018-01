"Mi hijo se salvó de que lo mataran porque se defendió"

Con la difusión de la noticia, el bancario relató lo sucedido aquella noche. “A mi hijo lo invitaron a una supuesta fiesta de cumpleaños, pero era todo una farsa”, comenzó su explicación. Detalló que al llegar a orillas del río Chimehuin, los otros chicos lo atacaron sin mediar palabra. “A uno lo conoce de fútbol, jugaron juntos el torneo pasado”, contó, y mencionó que al otro también lo conocía pero no lo veía desde hacía unos tres años.

El hijo del tesorero recibió cuatro puntazos. “La herida más profunda le provocó un desgarro en el muslo y le dieron tres puntos de sutura”, indicó. El padre resaltó que casi lo matan y por fortuna había una pareja que lo auxilió al escuchar sus gritos. “Mi hijo se defendió, esquivaba cuchillazos”, sostuvo.

“La carta extorsiva es medio infantil por detalles de redacción e incluso por la bolsa que le dejaron. No tienen idea de la magnitud de 35 millones de pesos”

Manuel González - Fiscal de San Martín de los Andes

Ya en el hospital, tras las curaciones, su hijo le confió que conocía a los agresores pero que no sabía por qué lo atacaron. “Ya en mi casa, sin poder dormir, entré al Facebook a ver quiénes eran estos chicos y ahí descubrí que unos días atrás me habían amenazado con que si no hacía lo que me pedían, corría peligro mi familia, pero apuntaban mucho a mi hijo. Por eso lo relacioné con lo que le pasó”, explicó sobre la extorsión.

Ante ello, amplió la denuncia: “Sentí que no le dieron mucha importancia, pero después me llamaron de la Brigada y allanaron”.