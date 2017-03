Susana Giménez sorprendió al abrir su intimidad familiar y confesó que su padre era violento. La diva de los teléfonos reveló dos situaciones de violencia que le tocó vivir: la primera fue cuando era chica y la otra cuando estaba casada y su hija Mercedes era bebé.

“Mi papá era violento con mi madre porque era muy celosa, él mujeriego, entonces he escuchado cosas espantosas y he tenido que separar y eso es horrible”, contó la diva en un video que realizó para la revista Susana en el marco de la campaña #TerminemosConElMachismo.

La conductora, que este año regresará con su clásico envío, aseguró que esa experiencia le sirvió para aprender de los errores de sus padres: “Yo no permití que mi hija viviera nunca una cosa de violencia así. Una vez, cuando me di cuenta que yo estaba gritando y peleando con mi marido, no pegando, y la vi llorar, estaba parada en la cuna, me fui, esa misma noche me fui de casa a lo de mi madre, me la llevé a ella con una valija y estoy contenta de haberlo hecho”, recordó Su.

Mensaje

La diva aprovechó la entrevista para brindarles un mensaje a las mujeres que están pasando por situaciones complicadas: “Sugiero que no toleren violencia, no toleren una cachetada, una trompada, una patada, los insultos son también violencia. No existe una vez y nada más, se va a repetir porque el golpeador es así, es violento, se va a repetir porque la sopa está fría, porque la vio gorda, porque no sé qué. No hay que aguantar, una vez que te golpean te separás, te vas o hacés la denuncia”.

Hace un tiempo, Mirtha había contado en su programa que Carlos Monzón (ex boxeador fallecido) fue violento con Susana durante el noviazgo que mantuvieron en la década del 70. “Ella me contó una vez que cuando estaba en pareja con Monzón, estaban en Roma y él tuvo un ataque de celos y la golpeó”, develó la Chiqui en su mesa.

Por otra parte, Susana fue noticia cuando se separó escandalosamente de su ex Huberto Roviralta, quien sufrió un corte en la nariz tras ser agredido por la diva. “Huberto me empujó, trató de agredirme; yo me defendí y le tiré con un cenicero”, explicó Su sobre el violento episodio sucedido en 1998.