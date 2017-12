Moria Casán comenzó con la lectura del voto secreto y debieron realizar nuevamente sus coreografías Mica Viciconte , Jey Mammon , La Chipi , Flor Vigna , Gladys "La bbomba tucumana", y Federico Bal junto a Laura Fernández.

El jurado salvó por sus performances a Vigna, a "La bomba" y a Bal.

En el teléfono, Viciconte obtuvo el 51,99% de los votos, mientras que sus compañeros sacaron el 36,63 y el 11,68%.

"El mejor regalo fue este. Estoy muy agradecido porque fue el año más feliz de mi vida. Todo este equipo que tenés es gracias a vos. Sos el número uno", dijo Jey al despedirse del programa.

También La Chipi agradeció la oportunidad de estar en el certamen: "Me cuesta hablar. Gracias por lo que viví en la pista este año. La gente que me quiere ayudar, que me escriba por las redes. Dí lo mejor que pude".