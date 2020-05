Miguel Angel Guerra habló de su relación con Traverso

miguel angel guerra.jpg Miguel Angel Guerra se refirió a la relación que tuvo con Juan María Traverso en su época de pilotos.

En la misma línea, el ex campeón del TC2000 remarcó que la unión de los directivos serán importante para el reinicio del deporte. “Sería muy bueno que se junten los dirigentes para que los esfuerzos que se hacen de manera individual también se logren de manera colectiva. Es una oportunidad de demostrar que el automovilismo puede trabajar junto. Entre todos se pueden lograr mayores cosas e importantes”, sentenció.

Además, el ex Fórmula 1 se refirió a su convivencia con Traverso durante sus años de piloto. “Fue muy bueno y muy interesante para mí. Después de mi paso por la Fórmula la gente de Renault me ubicó en el equipo oficial donde estaba Juan María”, indicó.

Y para cerrar, agregó: “Traverso no me opaco, yo también me sentía importante. Haber estado con él fue bueno y lo aproveché. En su caso la gente lo seguía y lo convirtió en un ídolo por todo lo que logró e hizo”.