Militta recordó a Osvaldo: "Es un tipo agresivo"

Militta aseguró que Osvaldo es un tipo “agresivo”. Además recordó cómo sufrió la exposición al estar en pareja (hace cinco años) con el ex jugador de Juventus de Italia y Boca. “Lo sufrí porque no dimensionaba, para mí él era un novio más, fue una historia apasionada pero no me daba cuenta de que yo decía cualquier cosa y me estaba viendo todo el país. Después entendí que eso me perjudicaba”, explicó Bora en diálogo con el programa “Esto no es Hollywood”.