Mirtha apuró a Gael García Bernal y él no supo qué responder

García Bernal también fue destinatario de la pregunta de rigor de Mirtha Legrand: "¿Estás enamorado?". Siguiendo la misma estrategia que Juana Viale había puesto en práctica algunos minutos antes, respondió: "De la vida".

Pero el galán no contaba con que La Chiqui estuviera al tanto de su presente sentimental y de inmediato le retrucó: "Mirame a los ojos, no me mientas… ¡Vos tenés una novia mexicana! Que es diseñadora de modas, sé todo".

El actor se quedó mudo, sin poder negarle a la diva la información. Gael, a La Chiqui no...