Mirtha se siente defraudada por el gobierno de Macri

La gran dilapidaria crítica de la diva de los almuerzos surgió luego de una pregunta del economista Matías Tombolini, quien fue invitado a la mesa luego de los vaivenes del dólar en la última semana (alcanzó su récord de 23 pesos).

“Me permito hacerte una pregunta: la luz hay que pagarla en cuotas, los sueldos suben más despacito que los precios... ¿No estás un poquito decepcionada?”, indagó Tombolini a la Chiqui, quien, lejos de esquivar la pregunta, sorprendentemente eligió hacerle frente.

“Sí, sí… estoy decepcionada. A mí me tomó por sorpresa. A mí, como a millones de argentinos. Yo hice mucho para que este gobierno ganara”, lanzó la conductora, y continuó diciendo: “Me da como rabia, me da fastidio, que se hayan dejado avasallar así, que no hayan sabido manejar la situación. Yo creo que se pudo haber manejado. Hay buenos economistas”.

