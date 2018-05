Lanata con Mirtha: "Tendría que haber hablado Macri, no Dujovne"

"Macri tendría que haber hablado, no Dujovne, porque nadie entendió nada, ¿porque vos entendiste lo que dijo Dujovne? Dio 200 millones de números, nadie entendió nada, en cambio a Macri le hubiéramos entendido.", señaló Lanata.

En ese sentido, argumentó que un discurso o una cadena nacional del presidente habría sido muy oportuna porque "el problema no es económico, sino político, es un problema de confianza".

Además, cuestionó la política de deuda precisando que el Gobierno debería intentar "un Pacto de la Moncloa", porque "ya no se le cree tanto". "Salimos de esto a largo plazo, si todos nos ponemos de acuerdo, si no, no", dijo Lanata, señalando que "si el Gobierno pide sacrificios, primero tienen que sacrificarse ellos".

Ante el comentario de Mirtha Legrand, quien señaló que tal vez el presidente no quiere utilizar la cadena nacional por haber criticado a Cristina Fernández, Lanata opinó que "la lógica es proteger al Presidente" y por eso le recomiendan que no hable, “pero hay momentos en los que hay que hablar, y a la gente si le decís la verdad, te escucha", agregó.

Al analizar la situación económica, Lanata pidió que el Gobierno se "ponga de acuerdo con la oposición" para realizar un ajuste. "Los kirchneristas se endeudaron para adentro. Este gobierno se endeuda para afuera, pero no va a poder hacerlo durante mucho tiempo más. Es la historia argentina, siempre cada tanto se entra en default, esta película ya la vimos", dijo.