La confesión de la Chiqui se dio cuando Jey Mammon, uno de los invitados a su clásico ciclo, le marcó a la conductora que había cambiado. “Vos has cambiado mucho también y creo que eso hay que valorarlo”, le dijo Jey.

La respuesta de la diva no tardó en llegar e inmediatamente sorprendió a los invitados. “Sí, señor, yo he cambiado y he aceptado cosas que antes no aceptaba. Sobre todo el tema de la homosexualidad”, reconoció, y luego agregó: “No sabría explicar qué cambió en mí, fue una cosa mental que de a poco fue progresando. Me casé con Daniel (Tinayre), que era un hombre muy libre. Recuerdo que para mí, por ejemplo, una mujer que hubiera tenido un hijo sin casarse era una cosa terrible y él me hizo entender que no. Me dijo: ‘Chiquita, no podés pensar así, es inhumano’. Ese fue uno de los motivos por el que fui cambiando, lentamente y sin darme cuenta. Pero últimamente sí, advertí que hubo un cambio muy grande en mí”.

