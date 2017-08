Mirtha y Adrián Suar limaron rispideces con chicanas y elogios

Antes de tocar el tema de la promoción por el Día del Amigo que protagonizaron Marcelo Tinelli y Susana Giménez, la conductora le preguntó al Chueco sobre las listas negras en Pol-ka por sus posturas políticas. “Lo digo en serio para que hagas tu descargo. Estás muy cuestionado últimamente por los contratos, el libro de la película -lo acusaron de plagio- y tus ex mujeres”, lanzó punzante Mirtha acorralando al productor, que intentaba evadir la pregunta bromeando.

“Los que me conocen saben que no contrato por ideología, sino por lo que más me conviene artísticamente en ese momento”, respondió el actor un poco más serio, e inmediatamente trajo a colación el entredicho por el célebre spot. “Me llegó un whatsapp de seis metros”, bromeó Suar haciendo alusión al mensaje que le envió Legrand manifestando su descontento por “Sumar” y pidiéndole que tanto él como Pablo Codevilla “no la llamen por un tiempo”.

Aunque Mirtha le agradeció haberla citado como la figura del institucional de El Trece de agosto, aprovechó la ocasión para remarcarle que se sintió ninguneada por no haber participado del spot que hicieron Susana Giménez y Marcelo Tinelli. “Me produjo dolor. Es más, lloré”, sostuvo la conductora.

“Lo que más me conmueve de vos es que a esta altura te siga impostando esto”, dijo el gerente de programación de El Trece y luego contó que para aflorar tensiones habló con Nacho Viale: “Aflojame a la abuela. Hablá, decile que no fue en contra de ella”. Suar explicó que había cometido un error y que se dio cuenta en el momento de la grabación. “Dije ‘tengo que llamar a Mirtha’, porque intuí una situación”, relató.

Mirtha le puso punto final al cruce diciendo con humor: “No gustó mucho esa publicidad. No soy una mujer resentida”. Y el Chueco remató: “Pero sí memoriosa”.