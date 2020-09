Misterio postal: una mujer recibió una carta de 1920

La estadounidense Brittany Keech reveló a través de un posteo en Facebook el extraño hecho. "OK, recibí esto en el correo hoy. Parece ser una carta muy vieja. Me gustaría llevársela o a un miembro de esa familia. ¿Alguien conoce a esta persona? Falta su nombre. Acabo de ver que está fechado para el 29 de octubre de 1920. Cualquier ayuda sería estupenda", comentó la mujer, el 8 el miércoles pasado. El 29 de octubre de 1920, precisamente a las ocho de la mañana, una persona de Estados Unidos le escribió a sus presuntos primos en vísperas de Halloween. Casi 100 años después, el texto llegó a la casilla de correo de la dirección que figuraba en la tarjeta postal.

La historia se propagó rápidamente por Internet y los usuarios, interesados en la historia, comenzaron a buscar en los registros el nombre de la persona a la que iba dirigida la postal, llamada Roy McQueen, para intentar resolver el enigma. En el frente de la postal, de acuerdo a las fotos compartidas por Keech a la cadena CNN, hay un dibujo de una bruja, un gato negro con una escoba, un búho y un ganso, que sostiene una calabaza con su boca. "Saludos de Halloween. ¿Cuál preferirías ser? ¿Un ganso o una cabeza de calabaza?", dice.

A-Carta-1920.png

Tras algunos días de incertidumbre, la señora decidió resolver el misterio y abrió la carta para conocer más detalles. "Queridos primos. Espero que se encuentren bien. Estamos bastante bien, pero mamá tiene las rodillas muy débiles. Hace mucho frío aquí. Acabo de terminar mi lección de historia y me iré a la cama muy pronto. Mi padre se está afeitando y mi madre me está dando la dirección de ustedes. Tendré que cerrar por una noche. Espero que la abuela y el abuelo estén bien. No te olvides de escribirnos. Roy ya se ha arreglado los pantalones. Flossie Burgess", estaba redactado en el correo.

"En la mayoría de los casos, estos incidentes no tiene que ver con el correo que se había perdido en nuestra red y que luego se encontró. Lo que típicamente nos pasa es que cartas y postales viejas, a veces compradas en mercados de pulgas, tiendas de antigüedades e incluso en línea, son reingresadas a nuestro sistema. El resultado final es lo que hacemos mejor, siempre y cuando haya una dirección: la tarjeta o la carta se entrega".