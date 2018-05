More Rial: "A Jorge lo odio"

Luego, fue más fuerte contra su padre: “Me juega en contra que Jorge sea mi padre, él me cerró todas las puertas, me falta todo, no me pasa plata por mes, me corta las tarjetas, me la estoy bancando sola con mi empresa vendiendo productos. Tengo un poco de ahorros, no es que estoy pobre pobre... no tengo una vida de lujo”. Por otro lado, agregó que ya “no lo necesita”. “Con mi papá no quiero tener más relación para toda la vida. Él piensa que la plata es todo. Que no se haga el que ahora tiene plata. Vos saliste de Munro, papito”, expresó.

Muy fuerte: “Me pidió la plata del bypass gástrico y de las cirugías, eso no es ser buen padre”.

Memorias: “Dentro de poco voy a sacar mi autobiografía y muchos van a entender. Viví siempre de lo material”.

Ventura la ayudó

Luis Ventura relató cómo fue la escena que se encontró al ir a ayudar a Morena. “Estaba al aire en Involucrados y me manda un wasap diciendo que se había cortado las venas y me manda una foto. Me levanté y salí corriendo”, expresó. Luego explicó que no pudo comunicarse con su ex socio. “Llamé a un ejecutivo del canal para que se comuniquen con él y que le digan que la situación ya estaba bajo control. Para ese entonces ya había solicitado la presencia de un médico psiquiátrico”, relató Ventura.