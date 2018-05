Morena aniquiló a Rial

Luego, en otra parte del extenso texto, Morena continuó castigando a su papá: “Si supieran realmente la verdad, muchos se quedarían callados y se les caería un ídolo, a mí la plata no me hace más persona pero parece que a otras sí. Él solamente ama a sus gatos, pero después así le pagan también“, expresó en una historia de Instagram.

¡Sigan arruinando vidas! ¡Yo no pertenezco más a esa familia”.

¿Un libro?: desenfrenada y sin filtro, Morena aseguró que escribirá un libro para decir toda su verdad.

“Sé qué le pasa”

Luego de las fuertes críticas, Rial fue consultado por TN y expresó: “¿De verdad piensan que puedo contestarle algo a mi hija?”, argumentó el periodista. “Corre por cuenta de ella. Nunca contestaría nada. Yo sé qué le pasa. Por eso no voy a decir nada”, cerró el conductor.

Luego del breve descargo, Morena redobló la apuesta y posteó otro duro mensaje donde parece dirigirse a su hermana Rocío: “Sabés muy bien cómo nos cagaban a palos, y él no nos defendió nunca. Dos veces nada más se metió, 11 años cagándonos bien a palo. Me quisieron violar y lo único que hizo fue echarlo y encima pagarle por su trabajo. ¡Qué clase de padre es ese!”. Después se refirió al trabajo de su padre y a su actual novia, Romina Pereiro: “¡Sigan arruinando vidas! ¡Yo no pertenezco más a esa familia y ya te lo dejé saber el otro día! Sean felices, Rial, y que la vida les dé todo lo que se merecen y lo que no también. ¡Le queda linda la camioneta Range Rover a Rominita! Trepadora como la anterior”.