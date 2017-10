Embed

Buenos Aires.- En su paso por el ciclo Por una moneda, Moria Casan opinó sobre la rivalidad entre Nicole Neumann y “Pampita” Ardohain, que se reavivó en los últimos días con el cruce en Pampita Online. Si bien la One aseguró que ambas “quedaron como dos descerebradas”, fue más severa con su compañera del “Bailando”, a quien ridiculizó con una imitación. “¿Y por qué me dijiste ‘Muqui’?”, lanzó Moria emulando a Pampita con voz de nena.“Lo que hicieron atrasó mal. Eran dos nenas del jardín de sala rosita. Estuvieron tontas, lastimosas”, sostuvo y aclaró que no tomaba partido por ninguna de ellas. No obstante, describió a la rubia como “una señora educada que tiene una manera de hablar que va más con lo que quiere decir”. En tanto, de Pampita destacó que “tiene una voz muy aniñada” y que “cuando es incisiva te provoca un efecto rechazo porque sentís que te está cargando”. Sin embargo, recalcó que es “talentosa y extraordinaria” y que por su trayectoria y experiencia de vida “merece estar en un pedestal”.