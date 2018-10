Moria te liquida

Sobre los reemplazos que hicieron Pampita y Nacha Guevara (por Peña y Laurita), la One fue al hueso: “A Nacha la llamaron, y si la llaman, está disponible como buena profesional. Eso no sé si les gusta o no a las que dejan. Ellas saben de qué se trata. Flor tiene que estar feliz si va Nacha porque es una persona con una trayectoria que engalana el certamen. Y a “edulcorante” (por Laurita), si no le gusta, tiene que aprender a respetar las trayectorias y las personas que saben de esto”.

En cuanto a un posible regreso al jurado, Moria fue tajante. “A mí me gusta lo que le guste al ‘boss’. Lo que decida el titiritero mayor está bien. No creo que pueda volver al jurado pero le agradezco muchísimo que piensen en mí. Estoy muy americanizada, pero ese show me encanta, sobre todo porque como soy profesora me encanta hacer devoluciones, pero por el momento no pero les deseo lo mejor. Cuando puedo, los veo porque me encanta”, explicó. Por último, con respecto a la pelea que mantiene con Fernández dijo: “No me interesa, es vintage”.