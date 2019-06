Moro declaró ante el Senado por los polémicos chats

“Para que sepan, les recuerdo que cuando sentencié al ex presidente (Lula) en el 2017, no tenía el menor contacto con el actual presidente Jair Bolsonaro”, dijo Sergio Moro, en su exposición recibió elogios y cuestionamientos.

The Intercept publicó la noche del martes nuevos mensajes atribuidos a Moro y los fiscales que sugirieron preocupación para que las investigaciones anticorrupción no alcancen al ex presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2003). Previamente, otros chats atribuidos a Moro indicaron una cercana colaboración entre el ex juez y la parte acusadora, lo que la ley brasileña prohíbe.