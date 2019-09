MPN y el mapa de la conquista

Con la consagración de Gloria Ruiz como intendenta electa de Plottier, de la mano de Andrés Peressini, se confirma que el MPN y sus aliados territoriales tienen copado casi todo el mapa político de la provincia. Sin desmerecer el armado que hizo el intendente de Plottier con un festival de colectoras (pudo transferir capital político a una sucesora), al partido provincial le sirve la estrategia que ya se dio en otros municipios: si no puede con los propios, mejor apoyar a un aliado. En igual situación están otras localidades grandes de la provincia, como Centenario, donde el MPN no ganó más una elección desde 2007, cuando asumió Javier Bertoldi, luego de una fractura interna en el emepenismo. Desde entonces, tanto el actual intendente Esteban Cimolai como su antecesor han tenido buenas relaciones, tanto institucionales como políticas, con el gobierno provincial, aunque con perfiles bien distintos: no se consideran opositores. Uno más dogmático y otro con un costado más vecinal. También en Zapala, donde gobernaba el Frente Grande y aliados peronistas, finalmente Soledad Martínez (diputada provincial electa) no pudo trasladar sus votos a su sucesor Gastón Calabró y el partido provincial volverá a gobernar a partir del 10 de diciembre. El partido Kolina (kirchnerismo) se quedó con municipios chicos de Mariano Moreno y Santo Tomás. El último bastión a conquistar por el MPN es Cutral Co, un territorio petrolero que conduce la familia Rioseco (con el apoyo del kirchnerismo del sector de Oscar Parrilli) y, en rigor, el opositor más duro que ha tenido el gobernador Gutiérrez. En el mapa a conquistar, sólo falta Neuquén capital. La madre de las batallas que desvela al MPN.