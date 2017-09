Lejos de estrenar un nuevo segmento, los productores apuestan al regreso del clásico sketch de Susana Spadafucile. Según informaron en el portal Telebajocero, la idea es reflotar el segmento de la mano de Lizy Tagliani y Emilio Disi dando lugar a la participación de invitados, tal como sucedía con la Empleada Pública.

Para que el vivo no sea tan pesado para la conductora, el sketch se grabará en la semana e incluso se hará un compacto con las perlitas. El debut sería el primer domingo de octubre.

Sin culpas

“No sabía que se iba. No sé cómo era el contrato de él. A mí no me llamó para avisarme, pero lo entiendo, siempre le gustó hacer teatro en Estados Unidos”, declaró Susana, haciéndose la desentendida, y aclaró: “Yo no estoy mal”.

Fátima Florez, quien tuvo una guerra de egos con el cómico, expresó: “Me cayó como un baldazo de agua fría. ¿Si me siento culpable? No, en absoluto. Él me dijo que lo único que le molestó fue el primer día de Cristina, pero después se solucionó todo”.

En tanto, Tagliani se mostró dispuesta a sumarse el ciclo, aunque no como relevo de Gasalla porque para ella “es irreemplazable”.

Susana y Wanda muestran sus andanzas en Milán

Buenos Aires

Luego de levantar el rating de Telefe con el especial junto a Luisana Lopilato desde Canadá, Susana Giménez redobla la apuesta con Wanda Nara desde Milán. Esta noche a las 22:15 se pondrá al aire el programa que muestra el viaje que la diva realizó para meterse en la intimidad de la botinera y de su numerosa familia.

Hace unos días se mostró un compacto del programa que anticipaba el mano a mano que tuvo la diva con Wanda y Mauro Icardi durante una cena, la visita a un entrenamiento del Inter, un divertido paseo en moto de las rubias y, obviamente, la esperada salida de shopping por tiendas de grandes marcas. “Había pasado un año de mi separación de Maxi López. Iba a volver y llamó él (por Icardi)”, le reveló Wanda a Su.