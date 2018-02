Multan a 31 vecinos en una semana por tener sucios sus baldíos

Además limpió y desmalezó 12 de esos 31 solares por no dar respuesta al pedido del municipio para que cumplan con la norma vigente.

El subsecretario de Limpieza Urbana, Cristian Haspert, comentó que el 2 de enero se había notificado a los propietarios de estos terrenos que debían cumplir con la ordenanza 7710, “que establece que es obligación de los propietarios mantener los terrenos en condiciones de higiene y sanidad”. El funcionario señaló que las primeras inspecciones se hicieron en San Lorenzo Sur.

“Desde el momento que salió en los medios gráficos se les dio cuarenta días y se comenzó a notificar y multar los terrenos que no están en condiciones”, explicó Haspert durante el operativo de limpieza que se realizó ayer en dos baldíos en calle Moritán entre Chajarí y Antártida Argentina.

“En esta oportunidad, se trata de dos terrenos de 200 metros cuadrados. Se les va a cobrar la multa y la limpieza se le traslada a los propietarios del lugar y es bastante costosa, sobre todo porque este año cuesta 125 pesos el metro cuadrado”, describió el funcionario municipal.

Sobre la contravención, dijo que el juez de Faltas evalúa y establece el monto teniendo en cuenta no sólo la falta de limpieza, sino también por no tener cerrado ni vereda. “Cuando los propietarios paguen la multa, va a ser de entre 50 y 60 mil pesos”, aseguró Haspert.

Agregó que muchas veces son los mismos propietarios “los que especulan con sus tierras para que aumente el precio de la propiedad. Nosotros no nos metemos en eso, pero la Municipalidad tiene que hacer cumplir esta ordenanza, sobre todo para tener una buena convivencia con los vecinos”, precisó.

“No es agradable en una manzana consolidada con viviendas tener un baldío con yuyos altos, que no se limpia, que no está cerrado, donde no es seguro, donde se alojan ratas y bichos, complican mucho la convivencia. Se hacen las denuncias en el municipio, y nosotros asistimos a todos estos lugares”, comentó.

Los operativos de limpieza de baldíos continuarán la próxima semana en los barrios Villa Florencia y Confluencia.

Haspert recordó que el año pasado se multaron 800 terrenos en distintos barrios, y otros 600 se limpiaron después de las notificaciones.

