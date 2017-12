Multaron a una telefónica por usurpación de identidad

La historia del robo de identidad de Pellini fue develada por LMN en septiembre de 2016. Para las telefónicas, este tipo de maniobras pareciera ser algo más común de lo que imaginamos, y reciben reclamos a diario (ver recuadro).

Guillermo Pellini se enteró el 14 de julio de 2015 de que tenía una deuda de 1415 pesos por una línea que nunca solicitó y de la cual ni siquiera figura un contrato pero que había sido dada de alta el 17 de febrero de ese año.

“Llamé al número que se me adjudicaba y me atendió un hombre. De inmediato me fui a Movistar y cuando llegué me dieron un formulario de ‘Desconocimiento de línea’. Como me dedico a la parte de investigación, seguí adelante con el caso”, explicó Pellini a LMN.

“Al gerente de la firma le pedí una reunión y jamás me atendió”, detalló el ex secretario neuquino.

Preocupado por la situación, Pellini recurrió a la Justicia y desde la Fiscalía de Delitos Patrimoniales se le remitió a Movistar un oficio judicial con seis puntos clave que debía responder. “Se burlaron del oficio y de los seis puntos respondieron sólo un párrafo donde encima decían que la línea era de otra persona”, aclaró.

Nuevamente se les envió otro oficio y volvió a ocurrir lo mismo. “La fiscalía, frente a esto, no hizo nunca nada. En septiembre de 2016, poco más de un año después, archivaron la causa”, explicó enfurecido Pellini.

En abril de este año, el ex funcionario volvió a la carga con el tema pero esta vez se apoyó en el buen trabajo que viene haciendo la Dirección de Defensa del Consumidor en Neuquén.

“En todo momento yo le pedí a Movistar que me libere de toda responsabilidad sobre el uso que se ha hecho de la línea mientras estuvo activa. ¿Para qué se utilizó esa línea? Y además, que reconozca la usurpación de identidad y que se llegue a los autores”, dijo Pellini.

El agosto de este año, en sólo cuatro meses, tras hacer las gestiones del caso ante la empresa, Defensa del Consumidor sacó la resolución 407/17, en la cual dejó en claro que la firma omitió informar e indicar la causa o el medio a través del cual se adquirió la línea y otros puntos más que le jugaron en contra. Así fue que se dispuso declarar la responsabilidad de la empresa, se le impuso una multa de 130 mil pesos y además deberá publicar en los medios una disculpa a Pellini y el reconocimiento de su responsabilidad.

La multa impuesta fue apelada por Movistar, pero sería ratificada por Defensa del Consumidor.

Embed

“¿Esa línea en qué se utilizó? ¿Para trata, narcotráfico, secuestro extorsivo? Por eso pedí que me quiten toda responsabilidad sobre el uso de ese celular”, afirmó Guillermo Pellini, ex secretario de Seguridad de la provincia.

130 mil pesos es el monto que le impuso a pagar Defensa del Consumidor.

Reciben cinco denuncias por día

Durante el trabajo de investigación que realizó, Guillermo Pellini puedo acceder a una entrevista que le hizo la Policía neuquina a la encargada comercial de la empresa de telefonía celular donde reconoció que todos los días tienen no menos de cinco reclamos de desconocimiento de línea.

“Hay personas a las que se les llegó a atribuir entre 10 y 15 líneas. ¡Es una locura! ¿Cómo puede estar pasando esto y que lo tomen con tanta naturalidad cuando están perjudicando a cientos y cientos de personas?”, disparó con bronca Pellini por el daño y los trastornos que les generan a los ciudadanos con estas extrañas maniobras. Durante su periplo, el ex funcionario se encontró con varios conocidos que habían sido víctimas de la misma maniobra.