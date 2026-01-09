El hecho ocurrió minutos antes de una sesión, cuando legisladores del Partido Nacional, entre los que estaba Gladis Aurora López, hablaban con la prensa.

Arrojaron un explosivo en el Congreso y estalló a centímetros de la cabeza de una diputada opositora

Un artefacto explosivo estalló a centímetros de la cabeza de la diputada Gladis Aurora López , del opositor Partido Nacional de Honduras , tras ser arrojado por un hombre no identificado dentro del Congreso de ese país centroamericano.

El ataque ocurrió aproximadamente a las 15:30 de este jueves, en momentos en que los 128 diputados habían sido convocados a una sesión extraordinaria por el presidente del Congreso, Luis Redondo, para dar a conocer un informe relacionado con los resultados de las polémicas elecciones generales del 30 de noviembre.

El momento del impacto quedó registrado no solo por las cámaras de televisión, debido a que se produjo mientras los legisladores de ese espacio político hablaban con la prensa en uno de los pasillos del Parlamento, sino también por el sistema de seguridad estatal.

El artefacto provino desde atrás de López, quien cayó al suelo tras el impacto y fue asistida de inmediato por policías y por otros diputados presentes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MundoEConflicto/status/2009417193340194979&partner=&hide_thread=false #URGENTE | Atentado en el Parlamento de Honduras, intentaron asesinar a la congresista Gladys Aurora López al lanzarle un explosivo. Estremecedora imágen. pic.twitter.com/raW8RQCKJu — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) January 9, 2026

Luego del incidente, la diputada fue trasladada en un vehículo a un centro médico de Tegucigalpa, la capital hondureña.

Fuentes oficiales y personas cercanas confirmaron posteriormente que se encontraba fuera de peligro, aunque presentaba heridas visibles en la cabeza y la espalda, y sangrado como consecuencia del estallido.

Las imágenes del ataque en el Congreso de Honduras

Según las imágenes difundidas, varios diputados del Partido Nacional acompañaban al jefe de bancada, Tomás Zambrano, quien brindaba declaraciones a periodistas dentro del Palacio Legislativo, cuando se escuchó una pregunta: "¿Por qué no entran (en el Parlamento)?".

Mientras la diputada López pronunciaba aparentemente un "cerraron", el artefacto, lanzado desde el exterior del edificio, impactó en su cuerpo y explotó.

En los videos se observa cómo la legisladora cae al piso y es rápidamente rodeada por policías que se encontraban custodiando el lugar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ActualidadRT/status/2009448251070832998&partner=&hide_thread=false La diputada del Partido Nacional de Honduras, Gladis Aurora López, resultó herida y recibe atención médica este jueves, luego de que le lanzaran un artefacto explosivo cuando respondía a preguntas de la prensa. pic.twitter.com/68eYmEbUW0 — RT en Español (@ActualidadRT) January 9, 2026

Cámaras de seguridad del sistema 911 registraron a un individuo que lanzó el explosivo desde una calle ubicada detrás del Palacio Legislativo. Allí se ve que el sospechoso iba acompañado por otro hombre.

La Policía Nacional informó que ambos eran buscados y que el material audiovisual forma parte central de la investigación.

Las reacciones oficiales y refuerzo de la seguridad

Tras el ataque, el presidente electo Nasry Asfura declaró al Canal 3 de Tegucigalpa que espera que la diputada López "esté bien de salud" y afirmó: "No quiero pensar que sea realmente por temas políticos (...) son cosas que no pueden seguir sucediendo".

Por su parte, Zambrano repartió culpas en la red social X. “La cobarde agresión que sufrió nuestra compañera Gladis Aurora López retrata lo que Luis Redondo, Mel (Zelaya), Libre y el Socialismo del Siglo XXI representan. Violencia y más violencia”, escribió.

Es que, previamente, Luis Redondo hizo un llamado al "pueblo hondureño" para "ser testigo directo en un momento histórico y constitucional para la defensa de la voluntad popular expresada en las urnas" en las elecciones del 30 de noviembre.

En particular, quería pedir que se revisen casi 20.000 juntas receptoras de votos, después de definir los resultados de los comicios de "golpe de Estado electoral", pese a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) brindó los resultados finales de los comicios el 30 de diciembre.

En esa línea, las bancadas de oposición en el Parlamento también apuntaron contra Redondo y sumaron al coordinador general de Libre, el expresidente Manuel Zelaya (2006-2009), esposo y principal asesor de la presidenta hondureña, Xiomara Castro.

Luego del incidente, la Policía Nacional Civil y el Ejército reforzaron la seguridad exterior e interior del Parlamento.

Según informaron fuentes policiales, antes del ataque había 150 efectivos asignados a la custodia del edificio y se conformaron tres equipos de investigación para esclarecer lo ocurrido.