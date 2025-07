Australia: cómo sobrevivió una joven alemana que estuvo perdida durante 12 días en una zona remota

La policía australiana informó oficialmente que la joven alemana pasó 11 noches expuesta a un entorno hostil, consumiendo el mínimo suministro de alimentos que llevaba y buscando refugio por las noches, incluso en cuevas.

La joven, que hace dos años vive y trabaja en Australia, había sido vista por última vez el 29 de junio en una tienda situada en la pequeña comunidad de Beacon, unos 313 kilómetros al noreste de Perth. Desde ese momento, dos días después de iniciar su periplo, había perdido el contacto con familiares y amigos.

Su Mitsubishi Delica fue hallado abandonado tras un amplio operativo por tierra y por aire en el mediodía del jueves 10 de julio, mientras que Wilga fue encontrada al día siguiente, a unos 24 kilómetros del vehículo.

Cómo y en qué condiciones fue rescatada la joven alemana

Tal como contó en declaraciones reproducidas por las redes sociales de la Policía de Australia, Wilga dejó su auto en estado de conmoción y luego ya no pudo encontrarlo.

Su calvario finalizó en la tarde del 11 de julio, cuando después de caminar por varios kilómetros llegó al costado de una ruta y le hizo señas a un conductor, quien dio aviso a las autoridades.

La Policía del Estado encontró a la joven con un profundo estado de agotamiento y deshidratación, y comprobó que había sufrido lesiones leves, que incluían quemaduras solares, numerosas picaduras de insectos y un pie herido.

Ante ese escenario, fue trasladada por la Policía Air Wing a Perth para recibir tratamiento médico. “Obviamente, ha vivido una experiencia increíble, un trauma, y sin duda dará testimonio de su valentía en las circunstancias actuales", dijo a la prensa el inspector Martin Glynn, de la Policía de Australia Occidental.

El mensaje de la joven alemana tras ser rescatada

La Policía de Australia publicó un extenso mensaje de Carolina Wilga en sus redes sociales, dos días después de ser rescatada. En esas palabras, la joven agradeció a quienes se comprometieron en su búsqueda y dijo que sobrevivió gracias al apoyo recibido.

“Ante todo, quiero expresar un enorme agradecimiento desde el fondo de mi corazón, ¡un agradecimiento que realmente viene desde lo profundo de mi alma! Para todos los increíbles apoyos durante la búsqueda para mí”, inició su exposición.

Luego, señaló: "Anteriormente, no sabía dónde estaba mi lugar en una cultura del otro lado del mundo para la mía, pero ahora, me siento parte de ella. Estoy profundamente impresionado por el coraje, la ayuda y la calidez que me han mostrado aquí. Australia Occidental me ha enseñado lo que realmente significa ser parte de una verdadera comunidad. Aquí, la humanidad, la solidaridad y el cuidado del otro son lo que realmente importa, y al final, eso es lo que más cuenta”.

"Estoy segura de que sobreviví sólo gracias a este increíble derramamiento de apoyo. El pensamiento de todas las personas que creyeron en mí, me buscaron y seguían esperando por mí me dio la fuerza para continuar durante mis momentos más oscuros. Por esto, quiero decir gracias desde el fondo de mi corazón”, insistió, y destacó especialmente el trabajo de los investigadores policiales, los buscadores, el Consulado Alemán, el personal médico y las maravillosas enfermeras que la cuidaron “con tanta compasión”.

Por último, señaló que “simplemente”, estaba “más que agradecida de haber sobrevivido”, y le dio las gracias a Australia. “Eres increíble", opinó sobre la nación oceánica.