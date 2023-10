Cómo quería ser recordado Matthew Perry

No obstante, aunque Matthew Perry le tenía un gran cariño a su personaje, en el 2022 con el músico y locutor canadiense Tom Power, aseguró que no quería ser recordado únicamente por Chandler tras su muerte, sino por el apoyo que le brindó a muchas personas para poder superar sus adicciones.

“Me gustaría ser recordado como alguien que vivió bien, amó bien, fue un buscador. Y lo más importante es que quería ayudar a la gente. Eso es lo que yo quiero. Cuando muera, no quiero que ‘ Friends ’ sea lo primero que se mencione. Quiero que eso (el constante apoyo a los adictos) sea lo primero que se mencione, y voy a vivir el resto de mi vida demostrándolo”, pidió.

Matthew Perry, cómo quería ser recordado

Esto se debe a que, durante varios años, Matthew Perry fue adicto al alcohol y a los opioides, mismos que lo llevaron al borde de la muerte en varias ocasiones. Luego de conseguir superar sus adicciones, decidió ayudar a otras personas en su misma situación y convirtió su casa en Malibú en un centro de vida sobria para hombres llamado Perry House.

El actor también invitó a las personas de su centro de rehabilitación a realizar deporte con el fin de tratar las adicciones. Según contó en sus memorias, sus compañeros de Friends, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt Le Blanc, Lisa Kudrow y David Schwimmer fueron sumamente importantes para poder atravesar sus momentos más complicados durante la grabación de la recordada sitcom.

Matthew Perry (3).jpg Matthew Perry aseguró tener un gran cariño a su personaje de Friends, pero su deseo era ser recordado por la gente a la que ayudó a salir de las adicciones.

Las confesiones realizadas en su autobiografía

En 2022, con el lanzamiento de su autobiografía “Friends, Lovers and the Big Terrible Thing”, Matthew Perry buscaba compartir su historia con el mundo y demostrar a todos aquellos que han vivido circunstancias parecidas al actor que no están solos.

“Su comportamiento no es insano, sufren de una enfermedad y no es su culpa. Veo las luces en sus ojos, encenderse y poder atravesar la terrible fase de la adicción y la desintoxicación, y son capaces de vivir una vida normal siempre y cuando mantengan un esfuerzo constante cada día”, concluyó.