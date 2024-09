El truco para leer mensajes de Whatsapp sin aparecer en línea

Por ejemplo, se puede deshabilitar la última hora de conexión y el “visto” para lograr una comunicación mucho más privada. Pero ¿cuál es el truco para que tus contactos no sepan que leíste un mensaje?

Whatsapp usuarios activos

El paso a paso

Una de las opciones que tiene el dispositivo móvil es activar la función “modo avión” antes de leer el mensaje y otra consiste en agregar un widget de WhatsApp a la pantalla de inicio en tu celular.

Para este último truco tené en cuenta lo siguiente:

Buscá espacio libre: en las pantallas de inicio de tu celular buscá un espacio vacio. Habitualmente, en la última pantalla habrá espacio disponible. Agregá widgets: presioná con tu dedo el área vacía durante unos segundos (hasta que sientas una vibración) y aparecerán las opciones para agregar widgets. Seleccioná Whatsapp: rastreá el widget de WhatsApp, seleccionalo y deslizalo hacia el espacio libre en la pantalla de inicio. Colocá el widget: soltá el widget en el área que desees y se añadirá a tu pantalla de inicio automáticamente.

Siguiendo estos tips podrás entrar, leer un mensaje sin que tu contacto se entere de que estás en linea y mucho menos de que lo leiste. Probalo.

Los emojis de la infidelidad

Según datos que reveló la Inteligencia Artificial (IA) WhatsApp se convirtió en la plataforma por excelencia para tener un vínculo amoroso a escondidas de nuestras parejas. Y, de hecho, hay señales que indican que esto sucede: “los emoticones”.

Sí. La IA dio a conocer una lista de emoticones que utilizan los usuarios y podrían indicar infidelidad a sus parejas. Si bien reconocen al menos 5 de ellos, señalan que hay otros factores e indicadores en el comportamiento que podrían indicar también que tu pareja es infiel sin revisar el celular.

Ahora bien, si tu pareja utiliza con frecuencia y en su top five se encuentran algunos de estos emoticones y no los comparte contigo, empezá a dudar:

El corazón rojo es sin dudas el símbolo del amor, pero no todos suelen utilizarlo en sus conversaciones y sobre todo si no es de confianza. Por lo que si tu pareja lo hace con alguien que no suele ser un amigo, amiga o familiar o incluso vos es motivo suficiente para dudar.

La carita con ojos de corazón se ha convertido según un estudio de la Universidad de Michigan (2016) en el más utilizado en la Argentina y se emplea, según la IA, cuando queremos expresar que estamos enamorados o que algo nos atrae.

Carita con ojos de corazones el emoji más usado en Argentina

También el beso con corazón ya que demuestra un gesto de cariño o afecto. Para la Inteligencia Artificial suele ser un emoji que los usuarios empleen para expresar amor a alguien especial.

No hay dudas de que el “directo” de los emojis que deschava una infidelidad o insinúa al menos un trato distintivo es el fuego. Este es el símbolo más peligroso ya que es sinónimo de pasión y deseo. Si tu pareja se lo envía a alguien que no seas vos, podría ser un amante.

Y, por último, la carita guiñando un ojo. Este emoji podría ser utilizado con intensiones de insinuar algo más con alguien quizás con la intención de buscar complicidad.