Elecciones en Colombia: el ultraderechista De la Espriella se impone, pero habrá balotaje

El candidato ultraderechista se impuso con el 43,73% de los votos. La diferencia con el oficialista fue de menos de tres puntos y la pelea recién empieza.

Colombia eligió este domingo el rumbo de su próximo gobierno y el resultado dejó el país partido al medio. El candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella ganó la primera vuelta de las elecciones presidenciales con el 43,73% de los sufragios, pero deberá enfrentarse al oficialista Iván Cepeda en un balotaje el próximo 21 de junio.

De la Espriella, abogado millonario de 47 años conocido como "El Tigre", cosechó 9.791.468 votos. Cepeda, representante del bloque progresista y candidato del Pacto Histórico, obtuvo 9.231.677, equivalente al 40,91% del escrutinio. La diferencia, inferior a tres puntos porcentuales, anticipa una segunda vuelta sumamente reñida.

En tercer lugar, quedó la senadora Paloma Valencia , apadrinada por el expresidente Álvaro Uribe , con apenas el 6,92% de los votos, muy por debajo de lo que indicaban las encuestas previas.

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"Vamos a celebrar esta victoria de los nunca, de los que nunca hemos vivido de la teta del Estado", dijo De la Espriella desde Barranquilla, acompañado de su familia, haciendo un saludo militar al cierre de su discurso. "Haremos historia", agregó, prometiendo "cambiar la historia de Colombia para siempre".

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El resultado expresa una fractura territorial profunda. De la Espriella se impuso en los departamentos más conservadores y de mayor desarrollo económico del centro del país. Cepeda, en cambio, consolidó su apoyo en Bogotá y en amplias zonas del Caribe, el Pacífico y el sur colombiano.

La jornada se desarrolló en un clima de tensión. Se registraron presuntos casos de compra de votos y la fiscalía investigaba un posible caso de coacción a votantes en la zona rural de Coyaima, presuntamente a manos del Ejército de Liberación Nacional.

El país que recibirá al próximo presidente enfrenta una crisis de seguridad de enorme escala. Según la Fundación Ideas para la Paz, hay cerca de 27.000 alzados en armas activos, entre disidencias de las extintas FARC, el Clan del Golfo y el ELN, todos financiados por el narcotráfico y la minería ilegal.

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Sobre ese escenario, los dos finalistas ofrecen visiones radicalmente opuestas. Cepeda promete profundizar la "paz total" de Gustavo Petro —con diálogos simultáneos con los grupos ilegales—, ampliar los programas sociales y avanzar en las reformas laboral, pensional y de salud. De la Espriella, en cambio, propone megacárceles, bombardeos y mano dura contra el crimen.

El presidente Petro, quien militó en su juventud en una guerrilla hoy extinta, tiene en juego su legado. Su aliado Cepeda prometió profundizar la agenda oficialista que, según el mandatario saliente, no pudo ejecutarse completamente por la resistencia de la oposición.

Tanto De la Espriella como Valencia expresaron afinidad con el expresidente estadounidense Donald Trump, quien ha adoptado una postura más agresiva hacia América Latina que cualquier otro mandatario norteamericano en décadas, presionando a Colombia, Ecuador y México para endurecer la represión contra el crimen organizado.

La campaña hacia el balotaje del 21 de junio ya comenzó. Ambos candidatos saldrán a disputar el voto de los sectores moderados y los electores que apoyaron a quienes quedaron afuera. En juego: la presidencia de Colombia para el período 2026-2030 y la definición del rumbo político de uno de los países más complejos y estratégicos de América del Sur.