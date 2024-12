Misterio sin fin: se reanudará la búsqueda del vuelo MH370

El ministro Loke explicó que el acuerdo con Ocean Infinity se firmará a principios de 2025, una vez que se hayan establecido las condiciones finales de la operación. La peculiaridad de este acuerdo radica en el principio de "sin localización no hay pago". Esto significa que el Gobierno de Malasia no deberá pagar honorarios a Ocean Infinity si no se logran encontrar los restos del avión. Este tipo de acuerdo es una muestra de la confianza que la empresa tiene en su capacidad para localizar el vuelo MH370, un desafío que ha durado más de una década.