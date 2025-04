Murió Elizabeth Ogaz, la mujer que se hizo viral por decir "se hace la vístima"

Vistima.jpg La mujer que se hizo viral por su frase "se hace la vístima" murió a los 61 años en Chile.

En declaraciones al sitio chileno Meganoticias, Ogaz precisó que su madre estaba internada desde el 29 de marzo y solicitó, en paralelo, una ayuda económica a través de aportes voluntarios para cubrir los gastos médicos que tuvo que afrontar en vida la mujer, así como también su funeral.

Una equivocación que se hizo viral y una repentina e incómoda fama

La repentina y por momentos incómoda fama le llegó a Ogaz en 2019, cuando le hicieron una entrevista la televisión chilena en la que le consultaron por María Inés Facuse, la exesposa de Sergio Jadue, expresidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile (ANFP) procesado por corrupción en el escándalo del "FIFA Gate", quien no atravesaba un buen momento personal en Miami. La mujer había trabajado para ambos.

“Yo con ellos la pasé mal, pésimo. Me trataron como el suelo y muchas lágrimas lloré con ellos. Me acusaron de mañosa y ladrona en una oficina. Yo terminé mal y terminé en el hospital”, enfatizó.

Luego, llegó la pregunta cuya respuesta la hizo una gran figura de memes de todo tipo no solo en su país, sino también en otras partes del mundo.“¿Qué siente que ahora la ve hablando en televisión desde Miami, por la situación que está viviendo?”, le consultaron. Ogaz respondió: “Yo la veo que ella se está haciendo la ‘vístima’. Se hace la ‘vístima’ que el marido la dejó y no tiene nada”.

Embed - Elizabeth Ogaz Vistima (Entrevista Completa Video Original 2018)

“Yo la veía ahora que tenía las lágrimas y que hablaba que su marido la dejó y estaba mal, y que iba a luchar, pero no creo en sus lágrimas de cocodrilo. Está llorando para que le tengan lágrimas”, remarcó.

Las consecuencias negativas de su frase viral

Tiempo después de la explosión de su frase viral, Ogaz contó que había atravesado situaciones no del todo agradables por culpa de esas palabras.

“Me siento mal porque no podemos salir ni a la calle, ayer fuimos a comprar al supermercado y la gente nos miraba y se reía, nos molestan y gritan cosas, hasta nos piden fotos; mi hija tuvo que salir a defenderme y decirles que pararan de molestarme”, manifestó alguna vez en una entrevista con medios chilenos.

Embed - Protagonista de viral "Vístima" denunció bullyng por su video - Viva La Pipol

Además, admitió: "Me duelen las cosas que me dicen. Mi diabetes se agudizó, mi autoestima se bajó, entonces a mí me duele que me molesten porque yo no le hago el mal a nadie".

La mujer expresó que no le parecen graciosas las burlas hacia ella: "Esto para mí no es gracioso. Yo tengo un problema con mi dentadura y pronuncio mal muchas palabras", y concluyó: "Me siento mal porque casi que no puedo salir a la calle".

De la ilusión de un emprendimiento a un violento robo

Después de un tiempo, la mujer decidió usufructuar la frase que la había hecho conocida en las redes e instaló un bar en la comuna de Nogales, en Valparaíso, al que bautizó, por supuesto, “No te hagai la vístima”.

Sin embargo, cuando el destino parecía enderezarse para ella y su familia, un violento robo la hizo trastabillar. Según relató, cuatro encapuchados armados con armas blancas y de fuego le arrebataron una mochila con 370 mil pesos chilenos, que representaban la segunda parte del monto que ganó con ese local.

"Usted sabe que los Carabineros no hacen nada. ¿Qué saca uno?, ¿Dónde los van a encontrar?", se lamentó esa vez, luego del asalto sufrido junto a su esposo y su hija.

Según dijo, Ogaz y su familia iban a destinar ese dinero a pagar parte de una casa que le había prometido el Gobierno. “Debo tener un millón de pesos en la libreta antes de la quincena y ahora me faltan 610 mil pesos”, dijo esa vez.