Posible candidato demócrata "esconde" a personas sin hogar

El gobernador de California, Gavin Newsom, planea desmantelar los campamentos de personas sin hogar, según reportes de medios como The New York Times y The San Francisco Standard. "El estado ha puesto mucho esfuerzo en abordar esta crisis en nuestras calles", declaró Newsom en un comunicado. "Ya no hay justificaciones", agregó. "Es momento de que todos contribuyan".