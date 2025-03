Su avioneta cayó a un lago congelado y los rescataron tras pasar la noche sobre una de las alas

Horas después del inicio de ese viaje con fines turísticos, hacia las 22.30 de ese mismo día, el avión fue reportado como desaparecido.

Cómo encontraron a los sobrevivientes de la caída de la avioneta

Scott Holmes, amigo de la familia, publicó una solicitud de ayuda en Facebook. Su posteo fue compartido 420 veces, precisó el hombre a un medio local. "Estoy orgulloso de quienes dieron un paso al frente y ayudaron", expresó.

Uno de los voluntarios que acudió a esa llamada e inició la búsqueda fue Dale Eicher, una persona con experiencia en ese tipo de tareas, así como también en las de rescate.

Apenas inició esas labores, Eicher contó que escuchó por la radio que Terry Godes, otro voluntario, había encontrado el avión y a sus tres ocupantes.

Alaska.jpg Los tres tripulantes de la avioneta que cayó en Alaska soportaron temperaturas de 20 grados bajo cero en horas de la madrugada.

“Llamé a la policía inmediatamente porque aún tenía cobertura y sabía que era muy probable que el tipo que lo había encontrado no la tuviera. Me quedé muy sorprendido. No esperaban que los encontráramos con vida. No siempre sale tan bien”, destacó.

El piloto y los dos pequeños se encontraban sobre las alas del avión, encima del lago congelado. Eran alrededor de las 10.30 de la mañana del lunes y habían logrado sortear una noche difícil, con temperaturas aproximadas de 20 grados bajo cero, y sobrevivir.

Las tareas de rescate de los tripulantes de la avioneta

Luego de obtener las coordenadas exactas, la Guardia Nacional de Alaska movilizó desde la base de Anchorage un helicóptero con alcance extendido, un elevador y un médico.

El teniente coronel Brendon Holbrook, comandante del 207.º Regimiento de Aviación, explicó que la primera opción fue rescatar a los sobrevivientes con el helicóptero sobrevolando la avioneta, que quedó parcialmente congelada sobre el hielo, lo que impidió que se hundiera.

Sin embargo, la corriente de aire que generaba el helicóptero dificultaba el ascenso de los más pequeños. Finalmente, se pudo llevar a cabo el rescate desplazando esa aeronave hacia un costado, permitiendo el acceso a la avioneta de los socorrristas.

Según contó más tarde Holbrook, los tripulantes más jóvenes estaban secos, pero el piloto había estado en algún momento en el agua y tenía signos de hipotermia.

En ese marco, los tres sobrevivientes, que serían familiares directos de acuerdo con lo informado por un portavoz de la Policía de Alaska, fueron trasladados a un hospital del área de la península de Kenai para recibir tratamiento por lesiones, aunque ninguna de ellas ponía en riesgo sus vidas.

El lago Tustumena, de 24.200 hectáreas, se encuentra a unos 130 kilómetros al suroeste de Anchorage y organismos locales destacan como sus principales características a “sus vientos repentinos y peligrosos".